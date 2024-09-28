Россия дважды атаковала больницу в Сумах — есть погибшие
Категория
Украина
Дата публикации

Россия дважды атаковала больницу в Сумах — есть погибшие

Сумская ОВА
пожар
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Утром 28 сентября армия РФ дважды нанесла удар по заведению здравоохранения в Сумах, использовав дроны типа "Шахед". Согласно последним данным, погибли шесть человек.

Главные тезисы

  • Российские войска дважды атаковали больницу в Сумах, используя дроны типа "Шахед".
  • Это привело к гибели не менее шести человек.
  • Местные власти и правоохранительные органы приняли меры для оказания помощи во время трагедии в Сумах.

Атака РФ на Суму — что известно

Местные власти сразу заявили о том, что в городе есть пострадавшие.

Затем Сумская ОВА заявила, что произошел повторный авиационный удар в областном центре.

Российские захватчики направили БПЛА типа "Шахед" на жилищный сектор. Кроме того, оккупанты сбросили КАБ на Сумскую область.

Впоследствии глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Сумах россияне дважды ударили по медицинскому учреждению.

В результате первого обстрела погиб 1 человек, подверглось разрушениям перекрытие нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала. Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда же, во время эвакуации больных, враг снова ударил, — сказано в сообщении.

По состоянию на 10:00 известно о шести погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский получил ранения.

Ужасная трагедия сегодня в Сумах. Впервые за год есть погибшие и раненые в областном центре!.. Есть боль из-за гибели людей (за жизни тяжело раненых борются врачи), жалость и лютая злость! Злость на врага, но с ними давно все понятно! Но есть еще один вид злости! Злость из-за того, что этой трагедии надо и можно было избежать! Почему не было объявлено тревогу если было известно что эти шахеды летят в сторону Сум как только их заметили на границе Сумского района и еще много таких "почему?"! — возмущается глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий.

Атака РФ на Украину 28 сентября — первые подробности

Было зафиксировано и осуществлено сопровождение 77 средств воздушного нападения армии РФ:

  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл;

  • 73 ударных БПлА типа "Shahed" из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел — РФ., мыс Чауда — Крым.

К воздушному бою были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях , — сказано в сообщении.

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