Россия дважды атаковала больницу в Сумах — есть погибшие

Утром 28 сентября армия РФ дважды нанесла удар по заведению здравоохранения в Сумах, использовав дроны типа "Шахед". Согласно последним данным, погибли шесть человек.

Атака РФ на Суму — что известно

Местные власти сразу заявили о том, что в городе есть пострадавшие.

Затем Сумская ОВА заявила, что произошел повторный авиационный удар в областном центре.

Российские захватчики направили БПЛА типа "Шахед" на жилищный сектор. Кроме того, оккупанты сбросили КАБ на Сумскую область.

Впоследствии глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Сумах россияне дважды ударили по медицинскому учреждению.

В результате первого обстрела погиб 1 человек, подверглось разрушениям перекрытие нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала. Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Тогда же, во время эвакуации больных, враг снова ударил, — сказано в сообщении. Поделиться

По состоянию на 10:00 известно о шести погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский получил ранения.

Ужасная трагедия сегодня в Сумах. Впервые за год есть погибшие и раненые в областном центре!.. Есть боль из-за гибели людей (за жизни тяжело раненых борются врачи), жалость и лютая злость! Злость на врага, но с ними давно все понятно! Но есть еще один вид злости! Злость из-за того, что этой трагедии надо и можно было избежать! Почему не было объявлено тревогу если было известно что эти шахеды летят в сторону Сум как только их заметили на границе Сумского района и еще много таких "почему?"! — возмущается глава Сумской ОВ Дмитрий Живицкий. Поделиться

Атака РФ на Украину 28 сентября — первые подробности

Было зафиксировано и осуществлено сопровождение 77 средств воздушного нападения армии РФ:

2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл;

73 ударных БПлА типа "Shahed" из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел — РФ., мыс Чауда — Крым.

К воздушному бою были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.