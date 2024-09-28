Россия дважды атаковала больницу в Сумах — есть погибшие

Утром 28 сентября армия РФ дважды нанесла удар по заведению здравоохранения в Сумах, использовав дроны типа "Шахед". Согласно последним данным, погибли шесть человек.
Главные тезисы
- Российские войска дважды атаковали больницу в Сумах, используя дроны типа "Шахед".
- Это привело к гибели не менее шести человек.
- Местные власти и правоохранительные органы приняли меры для оказания помощи во время трагедии в Сумах.
Атака РФ на Суму — что известно
Местные власти сразу заявили о том, что в городе есть пострадавшие.
Затем Сумская ОВА заявила, что произошел повторный авиационный удар в областном центре.
Российские захватчики направили БПЛА типа "Шахед" на жилищный сектор. Кроме того, оккупанты сбросили КАБ на Сумскую область.
Впоследствии глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Сумах россияне дважды ударили по медицинскому учреждению.
По состоянию на 10:00 известно о шести погибших, среди которых полицейский. Еще один полицейский получил ранения.
Атака РФ на Украину 28 сентября — первые подробности
Было зафиксировано и осуществлено сопровождение 77 средств воздушного нападения армии РФ:
2 баллистические ракеты "Искандер-М" из оккупированного Крыма;
2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл;
73 ударных БПлА типа "Shahed" из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел — РФ., мыс Чауда — Крым.
К воздушному бою были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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