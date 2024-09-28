Массированная атака РФ на Украину. ПВО сбила 2 ракеты и 69 дронов

Ночью 28 сентября российские захватчики нанесли новый комбинированный удар по Украине, использовав для этого и ракеты, и беспилотники. Силы ПВО Украины смогли уничтожить большинство враждебных целей.

Атака РФ на Украину 28 сентября — первые подробности

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что им удалось обнаружить и осуществить сопровождение 77 средств воздушного нападения армии РФ.

Речь идет о:

2 баллистических ракетах "Искандер-М" из оккупированного Крыма;

2 управляемых авиационных ракетах Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл;

73 ударных БПлА типа "Shahed" из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел — РФ., мыс Чауда — Крым.

Чтобы уничтожить все вражеские цели, были привлечены: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 вражеских ударных БпЛА типа «Shahed» в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях , — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, сообщается, что один дрон полетел в направлении России, еще три — локационно потеряно на территории Украины.

Фото: facebook.com/kpszsu

Под удар армии РФ попали Сумы

Утром 28 сентября российские захватчики ударили по учреждению здравоохранения в областном центре и использовали для этого дроны типа "Шахед".

Местные власти сообщают, что есть пострадавшие, однако их количество пока не уточняют.

Последствия атаки россиян не разглашаются.

Затем Сумская ОВА официально подтвердила, что произошел повторный авиационный удар в областном центре.