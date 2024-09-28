Массированная атака РФ на Украину. ПВО сбила 2 ракеты и 69 дронов

Ночью 28 сентября российские захватчики нанесли новый комбинированный удар по Украине, использовав для этого и ракеты, и беспилотники. Силы ПВО Украины смогли уничтожить большинство враждебных целей.
Главные тезисы
- Российские захватчики снова массированно атакуют мирных украинцев.
- Силы ПВО Украины сумели уничтожить большинство вражеских целей, сбив 2 ракеты и 69 дронов.
- Воздушные силы ВСУ в целом обнаружили и осуществили сопровождение 77 средств воздушного нападения армии РФ.
Атака РФ на Украину 28 сентября — первые подробности
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что им удалось обнаружить и осуществить сопровождение 77 средств воздушного нападения армии РФ.
Речь идет о:
2 баллистических ракетах "Искандер-М" из оккупированного Крыма;
2 управляемых авиационных ракетах Х-59/69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской обл;
73 ударных БПлА типа "Shahed" из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел — РФ., мыс Чауда — Крым.
Чтобы уничтожить все вражеские цели, были привлечены: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, сообщается, что один дрон полетел в направлении России, еще три — локационно потеряно на территории Украины.
Под удар армии РФ попали Сумы
Утром 28 сентября российские захватчики ударили по учреждению здравоохранения в областном центре и использовали для этого дроны типа "Шахед".
Местные власти сообщают, что есть пострадавшие, однако их количество пока не уточняют.
Последствия атаки россиян не разглашаются.
Затем Сумская ОВА официально подтвердила, что произошел повторный авиационный удар в областном центре.
Враг направил БпЛА типа "Шахед" на жилищный сектор. Последствия тоже пока неизвестны.
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