Тайная встреча относительно Украины. Где и когда она состоится
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Тайная встреча относительно Украины. Где и когда она состоится

Шольц
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Источник:  Spiegel

Американский лидер Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Британии Кир Стармер проведут в Германии переговоры касетельно усиления поддержки Украины.

Главные тезисы

  • Лидеры США, Германии, Франции и Британии проведут тайные переговоры ради победы Украины.
  • Байден указал на провал главного плана Путина против Украины.
  • Американский лидер призвал США и мир не ослаблять помощь Киеву на фоне войны.

Что известно о встрече союзников Украины в Германии

Пока организация этих переговоров проходит тайно, однако о них могут все-таки объявить впоследствии.

Согласно данным СМИ, глава Белого дома прибудет с официальным визитом в ФРГ 10 октября и будет находиться там не менее 2 дней.

Команда Олафа Шольца также намерена пригласить в Германию французского лидера Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера.

Как удалось узнать журналистам, встреча в так называемом формате "четверки" будет касаться, прежде всего, усиления поддержки Украины.

Кроме того, указано, что Байден планирует посетить военную базу США в Рамштайне.

Это будет второй визит в Германию действующего президента США за время пребывания в должности, однако первый государственный. Байден совершил свой первый двусторонний визит в Германию как президент США в 2022 году на саммите G7 в Эльмау в Баварии.

Байден указал на одно из главных поражений Путина

Глава Белого дома Джо Байден обратил внимание на то, что главный план российского диктатора Владимира Путина против Украины не сработал.

Более того, он пообещал, что США будут поддерживать украинский народ, пока он не вернет себе справедливый мир.

Есть хорошая новость, которая заключается в том, что война Путина потерпела неудачу в своей главной цели. Он намерен уничтожить Украину, но Украина все еще свободна. Он хотел ослабить НАТО, но Альянс больше, сильнее, более объединен, чем когда-либо ранее.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что сейчас международное сообщество не имеет никакого права ослаблять поддержку Украины.

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