Таємна зустріч щодо України. Де та коли вона відбудеться

Американський лідер Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц та прем'єр Британії Кір Стармер проведуть у Німеччині переговори щодо посилення підтримки України.
Головні тези:
- Лідери США, Німеччини, Франції та Британії проведуть таємні переговори задля перемоги України.
- Байден вказав на провал головного плану Путіна проти України.
- Американській лідер закликав США та світ не ослаблювати допомогу для Києва на тлі війни.
Що відомо про зустріч союзників України у Німеччині
Станом на сьогодні ці переговори організовують таємно, однак про них можуть все-таки оголосити згодом.
Згідно з останніми даними, очільник Білого дому прибуде з офіційним візитом до ФРН 10 жовтня й буде перебувати там щонайменше 2 дні.
Команда Олафа Шольца також має намір запросити до Німеччини французького лідера Еммануеля Макрона та британського прем’єр Кіра Стармера.
Як вдалося дізнатися журналістам, зустріч у так званому форматі "четвірки" буде стосуватися насамперед посилення підтримки України.
Окрім того, наголошується, що Байден планує відвідати військову базу США в Рамштайні.
Байден вказав на одну з головних поразок Путіна
Очільник Білого дому Джо Байдена звернув увагу на те, що головний план російського диктатора Володимира Путіна проти України не спрацював.
Ба більше, він пообіцяв, що США будуть підтримувати український народ, поки він не поверне собі справедливий мир.
Окрім того, американський лідер наголосив, що наразі міжнародна спільнота не має жодного права ослаблювати підтримку України.
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