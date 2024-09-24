Таємна зустріч щодо України. Де та коли вона відбудеться

Що відомо про зустріч союзників України у Німеччині

Станом на сьогодні ці переговори організовують таємно, однак про них можуть все-таки оголосити згодом.

Згідно з останніми даними, очільник Білого дому прибуде з офіційним візитом до ФРН 10 жовтня й буде перебувати там щонайменше 2 дні.

Команда Олафа Шольца також має намір запросити до Німеччини французького лідера Еммануеля Макрона та британського прем’єр Кіра Стармера.

Як вдалося дізнатися журналістам, зустріч у так званому форматі "четвірки" буде стосуватися насамперед посилення підтримки України.

Окрім того, наголошується, що Байден планує відвідати військову базу США в Рамштайні.

Це буде другий візит до Німеччини чинного президента США за час перебування на посаді — проте перший державний. Байден здійснив свій перший двосторонній візит у Німеччину як президент США у 2022 році на саміті G7 в Ельмау у Баварії. Поширити

Байден вказав на одну з головних поразок Путіна

Очільник Білого дому Джо Байдена звернув увагу на те, що головний план російського диктатора Володимира Путіна проти України не спрацював.

Ба більше, він пообіцяв, що США будуть підтримувати український народ, поки він не поверне собі справедливий мир.

Є хороша новина, яка полягає в тому, що війна Путіна зазнала невдачі у своїй головній меті. Він мав намір знищити Україну, але Україна все ще вільна. Він хотів послабити НАТО, але Альянс — більший, сильніший, більш об’єднаний, ніж будь-коли раніше. Джо Байден Президент США

Окрім того, американський лідер наголосив, що наразі міжнародна спільнота не має жодного права ослаблювати підтримку України.