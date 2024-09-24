У МЗС України відреагували на скандальну заяву президента Чехії

Українські дипломати заперечили твердження лідера Чехії Петра Павела про те, що завершення війни може передбачати збереження під окупацією частини української території.

Україна відкинула припущення президента Чехії

Команда Міністерства закордонних справ нагадує про те, що Україна орієнтується на "формулу миру", в якій зазначена вимога щодо "виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Наголошуємо, що не може бути половинчастих рішень коли йдеться про людські життя, свободу, спільні цінності, справедливість за російські злочини, відновлення міжнародного миру та безпеки. У цьому контексті тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну, — підкреслює пресслужба українського дипломатичного відомства. Поширити

МЗС вкотре закликає міжнародну спільноту об’єднатись для втілення в життя "формули миру" та тиску на Росію.

Дипломати звертають увагу на те, що світ повинен примусити країну-агресорку до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права.

Це реалістичний сценарій, який ми здатні втілити спільними зусиллями, — йдеться в заяві відомства. Поширити

Що Павел сказав про Україну

За словами чеського лідера Петра Павела, українського народу та його союзникам, мовляв, потрібно тимчасово змиритися з російською окупацією частини країни.

Він звернув увагу на те, що дружні до Росії популістські лідери, такі як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, підривають європейську єдність через війну, а втома від конфлікту “зростає повсюди”.

Україні “потрібно буде бути реалістом” щодо своїх перспектив повернення територій, окупованих Росією, — сказав Павел в інтерв’ю. Поширити

На переконання президента Чехії, найімовірнішим результатом війни (Росії проти України — ред.) буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією.