У МЗС України відреагували на скандальну заяву президента Чехії

Українські дипломати заперечили твердження лідера Чехії Петра Павела про те, що завершення війни може передбачати збереження під окупацією частини української території.
Головні тези:
- Прогноз президента Чехії спровокував хвилю обурення з боку української влади.
- МЗС України закликає союзників не відходити від “формулу миру” Володимира Зеленського.
- Міжнародна спільнота має об'єднатися для тиску на Росію та досягнення справедливого миру.
Україна відкинула припущення президента Чехії
Команда Міністерства закордонних справ нагадує про те, що Україна орієнтується на "формулу миру", в якій зазначена вимога щодо "виведення російських окупаційних військ з суверенної території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
МЗС вкотре закликає міжнародну спільноту об’єднатись для втілення в життя "формули миру" та тиску на Росію.
Дипломати звертають увагу на те, що світ повинен примусити країну-агресорку до справедливого миру, звільнення територій України та поваги до міжнародного права.
Що Павел сказав про Україну
За словами чеського лідера Петра Павела, українського народу та його союзникам, мовляв, потрібно тимчасово змиритися з російською окупацією частини країни.
Він звернув увагу на те, що дружні до Росії популістські лідери, такі як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, підривають європейську єдність через війну, а втома від конфлікту “зростає повсюди”.
На переконання президента Чехії, найімовірнішим результатом війни (Росії проти України — ред.) буде те, що частина української території тимчасово опиниться під російською окупацією.
Він також озвучив припущення, що ця “тимчасова річ” може тривати роками.
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