В МИД Украины отреагировали на скандальное заявление президента Чехии
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В МИД Украины отреагировали на скандальное заявление президента Чехии

МИД Украины
Петр Павел
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Украинские дипломаты отбросили утверждение лидера Чехии Петра Павела о том, что завершение войны может предусматривать сохранение под оккупацией части украинской территории.

Главные тезисы

  • Прогноз президента Чехии спровоцировал волну возмущения со стороны украинских властей.
  • МИД Украины призывает союзников не отходить от "формула мира" Владимира Зеленского.
  • Международное сообщество должно объединиться для давления на Россию и достижения справедливого мира.

Украина раскритиковала предположение президента Чехии

Команда Министерства иностранных дел напоминает, что Украина ориентируется на "формулу мира", в которой указано требование о "выведении российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Подчеркиваем, что не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизни, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановлении международного мира и безопасности. В этом контексте временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочят войну, — подчеркивает пресс-служба украинского дипломатического ведомства.

МИД в очередной раз призывает международное сообщество объединиться для воплощения в жизнь "формулы мира" и давления на Россию.

Дипломаты обращают внимание на то, что мир должен принудить страну-агрессорку к справедливому миру, освобождению территорий Украины и уважению международного права.

Это реалистичный сценарий, который мы способны реализовать совместными усилиями, — сказано в заявлении ведомства.

Что Павел сказал об Украине

По словам чешского лидера Петра Павела, украинскому народу и его союзникам, мол, нужно временно смириться с российской оккупацией части страны.

Он обратил внимание на то, что дружественные России популистские лидеры, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подрывают европейское единство из-за войны, а усталость от конфликта "растет повсюду".

Украине нужно будет быть реалистом относительно своих перспектив возвращения территорий, оккупированных Россией, — сказал Павел в интервью.

По убеждению президента Чехии, вероятным результатом войны (России против Украины — ред.) будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией.

Он также озвучил предположение, что эта "временная вещь" может длиться годами.

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