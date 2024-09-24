В МИД Украины отреагировали на скандальное заявление президента Чехии

Украинские дипломаты отбросили утверждение лидера Чехии Петра Павела о том, что завершение войны может предусматривать сохранение под оккупацией части украинской территории.
Главные тезисы
- Прогноз президента Чехии спровоцировал волну возмущения со стороны украинских властей.
- МИД Украины призывает союзников не отходить от "формула мира" Владимира Зеленского.
- Международное сообщество должно объединиться для давления на Россию и достижения справедливого мира.
Украина раскритиковала предположение президента Чехии
Команда Министерства иностранных дел напоминает, что Украина ориентируется на "формулу мира", в которой указано требование о "выведении российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ".
МИД в очередной раз призывает международное сообщество объединиться для воплощения в жизнь "формулы мира" и давления на Россию.
Дипломаты обращают внимание на то, что мир должен принудить страну-агрессорку к справедливому миру, освобождению территорий Украины и уважению международного права.
Что Павел сказал об Украине
По словам чешского лидера Петра Павела, украинскому народу и его союзникам, мол, нужно временно смириться с российской оккупацией части страны.
Он обратил внимание на то, что дружественные России популистские лидеры, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подрывают европейское единство из-за войны, а усталость от конфликта "растет повсюду".
По убеждению президента Чехии, вероятным результатом войны (России против Украины — ред.) будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией.
Он также озвучил предположение, что эта "временная вещь" может длиться годами.
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