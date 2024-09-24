В МИД Украины отреагировали на скандальное заявление президента Чехии

Украинские дипломаты отбросили утверждение лидера Чехии Петра Павела о том, что завершение войны может предусматривать сохранение под оккупацией части украинской территории.

Украина раскритиковала предположение президента Чехии

Команда Министерства иностранных дел напоминает, что Украина ориентируется на "формулу мира", в которой указано требование о "выведении российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Подчеркиваем, что не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизни, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановлении международного мира и безопасности. В этом контексте временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочят войну, — подчеркивает пресс-служба украинского дипломатического ведомства. Поделиться

МИД в очередной раз призывает международное сообщество объединиться для воплощения в жизнь "формулы мира" и давления на Россию.

Дипломаты обращают внимание на то, что мир должен принудить страну-агрессорку к справедливому миру, освобождению территорий Украины и уважению международного права.

Это реалистичный сценарий, который мы способны реализовать совместными усилиями, — сказано в заявлении ведомства. Поделиться

Что Павел сказал об Украине

По словам чешского лидера Петра Павела, украинскому народу и его союзникам, мол, нужно временно смириться с российской оккупацией части страны.

Он обратил внимание на то, что дружественные России популистские лидеры, такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подрывают европейское единство из-за войны, а усталость от конфликта "растет повсюду".

Украине нужно будет быть реалистом относительно своих перспектив возвращения территорий, оккупированных Россией, — сказал Павел в интервью. Поделиться

По убеждению президента Чехии, вероятным результатом войны (России против Украины — ред.) будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией.