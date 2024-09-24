В Чехии заявили о проблемах с некоторыми боеприпасами для Украины

Некоторые из боеприпасов, которые Чехия предоставляет Украине в рамках "снарядной инициативы", могут оказаться некачественными, однако это единичные случаи. С таким заявлением выступила глава чешского Министерства обороны Яна Чернохова.

Проблемы с боеприпасами существуют, но они не критичны

Как уже упоминалось ранее, немецкое издание Handelsblatt обнародовало материал, в котором говорилось, что некоторые переданные Чехией снаряды содержали некачественные детонаторы.

Кроме того, было указано, что Украина якобы направила Чехии письмо о том, что некоторые артиллерийские снаряды, которые поставляют в рамках чешской инициативы, взрываются преждевременно.

Из-за этого под угрозой оказывается не только техника ВСУ, но и жизнь украинских защитников.

По словам Министерства обороны Чехии, до сих пор ни новый посол Украины Василий Зварыч, ни доноры не жаловались на поставленные боеприпасы.

Мы знаем, что покупаем не только новые боеприпасы, но и старые, которые могут иметь потенциальные проблемы… Это единичные случаи, — заявила Яна Чернохова. Поделиться

Чернохова считает, что "снарядную инициативу" пытаются дискредитировать

Министр обороны Чехии озвучила предположение, что статья издания Handelsblatt может быть направлена на то, чтобы создать у общественности впечатление, что с инициативой для Украины что-то не так.

Никто из доноров не сомневается, — подчеркнула она. Поделиться

Также недавно чешское Министерство обороны отреагировало на заявление сенатора Лукаша Вагенкнехта, утверждающего, что в рамках инициативы по обеспечению Украины артиллерийскими снарядами государство тратит дополнительные средства.

То, что поставки на сегодняшний день были завышены примерно на 1,4 миллиарда, абсолютно ложная информация, — сказано в заявлении ведомства. Поделиться

Что важно понимать, что в рамках “снарядной инициативы”, объявленной президентом Петром Павелом, Чехия ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах Европейского Союза и за его пределами.