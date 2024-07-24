Инициатива-2025. Чехия начинает второй проект по закупке боеприпасов для Украины

Чехия начинает второй проект по закупке боеприпасов для Украины под названием «Инициатива-2025», к которому присоединятся пять оружейных компаний.
Главные тезисы
- Чехия начинает второй проект по закупке боеприпасов для Украины под названием “Инициатива-2025”, к которому присоединятся пять оружейных компаний.
- Чехия снабжает сотни тысяч боеприпасов больших калибров других видов ежегодно, поддерживая обороноспособность Украины.
- “Инициатива-2025” будет способствовать поставке снарядов для ВСУ.
Чехия положила начало новой инициативе для помощи Украине
Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова изданию Deník N.
В настоящее время чешское агентство межгосударственного сотрудничества при Минобороны собирает информацию от оружейных компаний по поводу того, что они смогут в следующем году поставить в Украину.
Чехия снова выступит посредницей между донорами — европейскими странами и пятью оружейными компаниями, уже поставлявшими боеприпасы в рамках первой чешской инициативы. Компании продолжат поставки в следующем году.
До конца года ВСУ получат 500 тыс боеприпасов
Чехия до конца 2024 года поставит Украине примерно 500 тыс боеприпасов в рамках своей инициативы.
По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, поставки боеприпасов для ВСУ будут продолжаться "прогнозируемыми темпами в ближайшие месяцы".
До конца года украинской армии будет поставлено около 500 тыс единиц боеприпасов калибра 155 мм.
В то же время, премьер заверил, что параллельно с этим Чехия уже поставляет ежегодно сотни тысяч боеприпасов больших калибров других видов.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-