Инициатива-2025. Чехия начинает второй проект по закупке боеприпасов для Украины

Чехия начинает второй проект по закупке боеприпасов для Украины под названием «Инициатива-2025», к которому присоединятся пять оружейных компаний.

Чехия положила начало новой инициативе для помощи Украине

Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова изданию Deník N.

Это естественное продолжение уже работающего механизма. Кроме того, чем раньше доноры выделят денежные средства, тем быстрее наши компании подпишут долгосрочные контракты. Яна Чернохова Министр обороны Чехии

В настоящее время чешское агентство межгосударственного сотрудничества при Минобороны собирает информацию от оружейных компаний по поводу того, что они смогут в следующем году поставить в Украину.

Чехия снова выступит посредницей между донорами — европейскими странами и пятью оружейными компаниями, уже поставлявшими боеприпасы в рамках первой чешской инициативы. Компании продолжат поставки в следующем году.

По информации Denník N, во втором проекте примут участие пять компаний: Czechoslovak Group, STV Group, Omnipol, Colt CZ Group SE и оружейная компания DSS. Поделиться

До конца года ВСУ получат 500 тыс боеприпасов

Чехия до конца 2024 года поставит Украине примерно 500 тыс боеприпасов в рамках своей инициативы.

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиала, поставки боеприпасов для ВСУ будут продолжаться "прогнозируемыми темпами в ближайшие месяцы".

До конца года украинской армии будет поставлено около 500 тыс единиц боеприпасов калибра 155 мм.

В то же время, премьер заверил, что параллельно с этим Чехия уже поставляет ежегодно сотни тысяч боеприпасов больших калибров других видов.