Украина получит еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы — известные сроки

Украина в июле и августе получит еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы.
Главные тезисы
- Украина получит еще 100 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы в ближайшее время.
- Инициативой присоединились 18 стран, что позволит доставить в Украину 500 тысяч боеприпасов до конца года.
- Чешская инициатива сотрудничает с Нидерландами и Данией по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины.
- Президент Чехии Петр Павел и премьер-министр Петр Фиал активно поддерживают проект и привлекают другие страны к участию.
- Снаряды от Чехии уже помогают украинским войскам, повышая их эффективность по сравнению с войсками РФ.
Когда Украина получит еще 100 000 боеприпасов в рамках чешской инициативы
К инициативе по боеприпасам для Украины присоединились 18 стран, 15 из них уже выполнили свои обязательства и внесли свой вклад. Это означает, что средств достаточно, чтобы до конца года доставить в Украину 500 000 боеприпасов.
Чешская инициатива по закупке боеприпасов ищет артиллерийские боеприпасы для Украины в странах, не входящих в Европейский союз. Первая партия из 50 тысяч боеприпасов прибыла в Украину некоторое время назад. Чехия сотрудничает по этой инициативе преимущественно с Нидерландами и Данией.
Чешская инициатива по боеприпасам для Украины
В феврале на Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла для Украины сотни тысяч снарядов, но проект требует финансирования. К инициативе присоединились Португалия, Финляндия, Германия и Литва.
В конце июня чешский премьер-министр Петр Фиала сообщил о поставках в Украину первой партии в 50 тысяч боеприпасов.
Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что снаряды от Чехии уже помогают украинским войскам, сократив разницу в выстрелах с войсками РФ более чем вдвое.
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