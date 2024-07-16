Украина получила от Чехии первые 50 тыс снарядов. Часть из них уже на фронте

Часть снарядов, которые Украина начала получать по инициативе Чехии, уже находится на линии фронта.
Главные тезисы
- Инициатива по поставке боеприпасов от Чехии значительно улучшила позиции украинских вооруженных сил на фронте.
- Чешская инициатива поддержки Украины нашла отклик у других стран, таких как Португалия, Финляндия, Германия и Литва.
- Поставки снарядов от Чехии позволили сократить разницу в количестве выстрелов между российскими войсками и украинскими силами.
Первые снаряды от Чехии уже на фронте
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, во время его визита в Чехию важным пунктом была и чешская инициатива по поставке боеприпасов украинским военным.
Он отметил, что инициатива уже действует и значительно улучшила позиции ВСУ на фронте.
Чешская инициатива по боеприпасам для Украины
Напомним, что в феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. К инициативе присоединились страны, такие как Португалия, Финляндия, Германия и Литва.
В конце июня чешский премьер-министр Петр Фиала сообщил, что первая партия уже прибыла в Украину. Министр обороны Чехии Яна Чернохова уточнила, что это 50 тысяч единиц боеприпасов, и цель поставить 500 тысяч боеприпасов в этом году в рамках инициативы.
Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что снаряды от Чехии уже усугубляют украинских военных на поле боя. Благодаря этому разница в количестве выстрелов между войсками РФ и Украины сократилась более чем вдвое.
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