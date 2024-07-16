Украина получила от Чехии первые 50 тыс снарядов. Часть из них уже на фронте

Часть снарядов, которые Украина начала получать по инициативе Чехии, уже находится на линии фронта.

Первые снаряды от Чехии уже на фронте

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, во время его визита в Чехию важным пунктом была и чешская инициатива по поставке боеприпасов украинским военным.

Он отметил, что инициатива уже действует и значительно улучшила позиции ВСУ на фронте.

Эта инициатива уже действует — первые 50 тысяч снарядов уже в Украине. Часть из них уже на линии фронта уничтожает русских окупантов. Есть хорошие перспективы и надеемся на совместные проекты по производству боеприпасов на будущее, — рассказал Шмигаль. Поделиться

Чешская инициатива по боеприпасам для Украины

Напомним, что в феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. К инициативе присоединились страны, такие как Португалия, Финляндия, Германия и Литва.

В конце июня чешский премьер-министр Петр Фиала сообщил, что первая партия уже прибыла в Украину. Министр обороны Чехии Яна Чернохова уточнила, что это 50 тысяч единиц боеприпасов, и цель поставить 500 тысяч боеприпасов в этом году в рамках инициативы.

Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что снаряды от Чехии уже усугубляют украинских военных на поле боя. Благодаря этому разница в количестве выстрелов между войсками РФ и Украины сократилась более чем вдвое.