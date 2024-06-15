Снарядный голод в ВСУ — Чехия анонсировала резкое изменение ситуации

Глава чешской дипломатии Ян Липовский официально подтвердил, что в ближайшие дни в Украину прибудут первые боеприпасы, которые будут предоставлены ВСУ в рамках инициативы его страны.
Главные тезисы
- Украина будет получать большое количество снарядов в течение 2024 года.
- Процесс снабжения боеприпасами будет происходить непрерывно благодаря инициативе Чехии и сотрудничеству с другими странами-участницами.
- Есть проблемы с качеством отдельных партий снарядов, они нуждаются в дополнительной обработке.
- Несмотря на некоторые сложности, более 20 стран выразили готовность финансово поддержать Чехию в закупке боеприпасов для Украины.
Чехия обещает Украине непрерывные поставки боеприпасов
Как утверждает дипломат, в текущем году украинские защитники смогут получить значительное количество боеприпасов.
Кроме того, Ян Липовский подчеркнул, что процесс снабжения снарядами будет происходить непрерывно.
По его убеждению, инициатива Праги поможет ВСУ успешно держать оборону на поле боя.
Ян Липовский в очередной раз обратил внимание на то, что к инициативе его страны присоединились уже 20 стран, пять из них уже отправили деньги. Список союзников может расшириться в будущем.
На полученные средства Чехия имеет возможность закупать боеприпасы у других стран, например, у Германии, Нидерландов, Дании, Португалии и Канады.
Почему Украина долгое время не получала обещанные боеприпасы
Недавно официальная Прага пожаловалась на серьезные проблемы со снабжением снарядами для ВСУ.
По словам владельца и руководителя CSG Михала Стрнада, около половины боеприпасов, приобретенных его компанией по поручению правительства в таких местах, как Африка и Азия, не были достаточно качественными.
Чтобы передать их ВСУ — потребовалась дополнительная обработка. Более того, к некоторым снарядам компания вынуждена была добавлять недостающие компоненты собственного производства.
Также указано, что только 25% стран-участниц чешской инициативы выделили средства на покупку боеприпасов для Украины — Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.
Несмотря на это, о готовности помочь Праге финансово заявили около 20 стран.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-