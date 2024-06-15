Снарядный голод в ВСУ — Чехия анонсировала резкое изменение ситуации
Категория
Украина
Дата публикации

Снарядный голод в ВСУ — Чехия анонсировала резкое изменение ситуации

боеприпасы
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Источник:  Радио Свобода

Глава чешской дипломатии Ян Липовский официально подтвердил, что в ближайшие дни в Украину прибудут первые боеприпасы, которые будут предоставлены ВСУ в рамках инициативы его страны.

Главные тезисы

  • Украина будет получать большое количество снарядов в течение 2024 года.
  • Процесс снабжения боеприпасами будет происходить непрерывно благодаря инициативе Чехии и сотрудничеству с другими странами-участницами.
  • Есть проблемы с качеством отдельных партий снарядов, они нуждаются в дополнительной обработке.
  • Несмотря на некоторые сложности, более 20 стран выразили готовность финансово поддержать Чехию в закупке боеприпасов для Украины.

Чехия обещает Украине непрерывные поставки боеприпасов

Как утверждает дипломат, в текущем году украинские защитники смогут получить значительное количество боеприпасов.

Кроме того, Ян Липовский подчеркнул, что процесс снабжения снарядами будет происходить непрерывно.

К этому времени через разные каналы Чехия поставила более миллиона снарядов для Украины, — рассказал он.

По его убеждению, инициатива Праги поможет ВСУ успешно держать оборону на поле боя.

Ян Липовский в очередной раз обратил внимание на то, что к инициативе его страны присоединились уже 20 стран, пять из них уже отправили деньги. Список союзников может расшириться в будущем.

На полученные средства Чехия имеет возможность закупать боеприпасы у других стран, например, у Германии, Нидерландов, Дании, Португалии и Канады.

Страны должны объявить, что оплачиваемые ими соглашения выполнены или же (объяснить — ред.), на каком этапе они находятся, — отметил глава чешского МИД.

Почему Украина долгое время не получала обещанные боеприпасы

Недавно официальная Прага пожаловалась на серьезные проблемы со снабжением снарядами для ВСУ.

По словам владельца и руководителя CSG Михала Стрнада, около половины боеприпасов, приобретенных его компанией по поручению правительства в таких местах, как Африка и Азия, не были достаточно качественными.

Чтобы передать их ВСУ — потребовалась дополнительная обработка. Более того, к некоторым снарядам компания вынуждена была добавлять недостающие компоненты собственного производства.

Также указано, что только 25% стран-участниц чешской инициативы выделили средства на покупку боеприпасов для Украины — Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.

Несмотря на это, о готовности помочь Праге финансово заявили около 20 стран.

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