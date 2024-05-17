Боеприпасы и БПЛА. Литва отправила новую помощь Украине

Литва направила в Украину новую военную помощь

Эта партия помощи выделена Украине в рамках бесперебойной военной поддержки от Литвы.

Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Литвы.

Уточняется, что речь в частности идет о патронах 5,56×45 мм и генераторах 100 кВт.

Также военное ведомство Литвы напоминает, что в этом году в ответ на запросы Украины балтийская страна уже поставила боеприпасы калибра 155 мм, бронетранспортеры M577, системы борьбы с беспилотниками, комплекты теплой одежды и оборудования, необходимое для зимнего сезона, боеприпасы к противотанковому гранатомету. дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, легкий штурмовик L-39ZA Альбатрос и другое военное обеспечение.

Поддержка Украины со стороны Литвы долгосрочна и уже составляет миллиард евро. При этом военная поддержка составила около 616 млн евро. За этот год уже оказана поддержка примерно на 95 млн евро.

Литва приобретет радары для украинского ПВО

Новую помощь Украине обсуждают в Литве.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кашюнас на встрече министров иностранных дел и обороны стран ЕС.

Литва стремится восполнить еще один пробел в противовоздушной обороне Украины — мы купим радары. Сейчас мы просматриваем наши приоритеты, чтобы как можно быстрее внести свой вклад в безопасность Украины радиолокационными системами воздушного пространства. Все варианты приобретения противовоздушной обороны должны быть срочно использованы и реализованы. Поделиться

Министр отметил, что недавно посетил Украину и подтвердил, что потребности противовоздушной обороны являются самым важным приоритетом Украины.

Он добавил, что украинцам не хватает не только систем ПВО, но и боеприпасов.