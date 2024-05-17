Боєприпаси та БПЛА. Литва відправила нову допомогу Україні

Литва надала Збройним силам України боєприпаси, антидрони, БПЛА, генератори та розкладні ліжка.
Литва направила в Україну нову військову допомогу
Дана партія допомоги виділена Україні в межах безперебійної військової підтримки від Литви.
Про це повідомляє пресслужба військового відомства Литви.
Уточнюється, що зокрема йдеться про набої 5,56×45 мм і генератори 100 кВт.
Також військове відомство Литви нагадує, що цього року у відповідь на запити України балтійська країна вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, комплекти теплого одягу та обладнання, необхідне для зимового сезону, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA «Альбатрос» та інше військове забезпечення.
Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить мільярд євро. При цьому військова підтримка склала близько 616 млн євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 95 млн євро.
Литва придбає радари для української ППО
Нову допомогу Україні обговорюють у Литві.
Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кашюнас на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС.
Міністр зауважив, що нещодавно відвідав Україну і підтвердив, що потреби протиповітряної оборони є найнагальнішим пріоритетом України.
Він додав, що українцям не вистачає не лише систем ППО, а й боєприпасів.
За кілька місяців Україна, ймовірно, знову зіткнеться з нестачею боєприпасів. Тому потрібно шукати можливості для негайного надання боєприпасів. Наразі для цього є хороша можливість на міжнародних ринках.
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