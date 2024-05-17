Боєприпаси та БПЛА. Литва відправила нову допомогу Україні

Литва направила в Україну нову військову допомогу

Дана партія допомоги виділена Україні в межах безперебійної військової підтримки від Литви.

Про це повідомляє пресслужба військового відомства Литви.

Уточнюється, що зокрема йдеться про набої 5,56×45 мм і генератори 100 кВт.

Також військове відомство Литви нагадує, що цього року у відповідь на запити України балтійська країна вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронетранспортери M577, системи боротьби з безпілотниками, комплекти теплого одягу та обладнання, необхідне для зимового сезону, боєприпаси до протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA «Альбатрос» та інше військове забезпечення.

Підтримка України з боку Литви є довгостроковою і вже становить мільярд євро. При цьому військова підтримка склала близько 616 млн євро. Протягом цього року вже надано підтримку приблизно на 95 млн євро.

Литва придбає радари для української ППО

Нову допомогу Україні обговорюють у Литві.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кашюнас на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС.

Литва прагне заповнити ще одну прогалину в протиповітряній обороні України — ми купимо радари. Наразі ми переглядаємо наші пріоритети, щоб якнайшвидше зробити свій внесок у безпеку України радіолокаційними системами повітряного простору. Всі варіанти з придбання протиповітряної оборони повинні бути терміново використані та реалізовані. Поширити

Міністр зауважив, що нещодавно відвідав Україну і підтвердив, що потреби протиповітряної оборони є найнагальнішим пріоритетом України.

Він додав, що українцям не вистачає не лише систем ППО, а й боєприпасів.