Литва передала ЗСУ командно-штабні машини М577

Литва передала Україні командно-штабні машини М577. Вони входять у пакет довгострокової допомоги на 200 млн євро.
Що відомо про передані Україні машини М577
Кількості машин Міноборони Литви не розкриває. Проте там надали їхнє фото і додали, що вони прибули ще 5 квітня.
Раніше Литва вже передавала Україні М577 німецького виробництва. Вони виконують функцію мобільного командного пункту на рівні батальйону. Оновлені версії М577 можуть керувати німецькими САУ PzH 2000, які вже є в ЗСУ.
Машини призначені для забезпечення радіозв’язку та управління у тактичній ланці сухопутних військ.
Всього у Литви 168 німецьких бронетранспортерів М577. Скільки вже віддали Україні, не розголошується.
ЗСУ отримають FPV-дрони від Литви
Як повідомила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на пресконференції з українським прем’єром Денисом Шмигалем Литва надала Україні понад 1 млрд євро допомоги, половина з якої — військова.
За словами Шимоніте, Литва виділила 35 млн євро (37,93 млн доларів) на чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів нашій країні.
Окрім цього в березні 2024 року Литва оголосила, що виділяє 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для України.
5 квітня Литва оголосила, що виділить 15 млн євро на програму реабілітації поранених українських військових, а також закупить для України 3 тисячі безпілотників литовського виробництва.
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