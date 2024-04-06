Литва передала ЗСУ командно-штабні машини М577

Литва передала Україні командно-штабні машини М577. Вони входять у пакет довгострокової допомоги на 200 млн євро.

Що відомо про передані Україні машини М577

Кількості машин Міноборони Литви не розкриває. Проте там надали їхнє фото і додали, що вони прибули ще 5 квітня.

🇱🇹🇺🇦Whatever victory takes. Last night, a new shipment of Lithuanian military support reached Ukraine: we handed over M577 armored vehicles.#StandWithUkraine pic.twitter.com/pYR4Td8KZl — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) April 6, 2024

Раніше Литва вже передавала Україні М577 німецького виробництва. Вони виконують функцію мобільного командного пункту на рівні батальйону. Оновлені версії М577 можуть керувати німецькими САУ PzH 2000, які вже є в ЗСУ.

Машини призначені для забезпечення радіозв’язку та управління у тактичній ланці сухопутних військ.

Всього у Литви 168 німецьких бронетранспортерів М577. Скільки вже віддали Україні, не розголошується.

ЗСУ отримають FPV-дрони від Литви

Як повідомила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на пресконференції з українським прем’єром Денисом Шмигалем Литва надала Україні понад 1 млрд євро допомоги, половина з якої — військова.

За словами Шимоніте, Литва виділила 35 млн євро (37,93 млн доларів) на чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів нашій країні.

Ми також домовилися, що Литва незабаром через Міністерство оборони закупить за приблизно 2 млн євро близько 3 тисяч литовських безпілотників FPV, які мають прибути на фронт, сподіваюсь, цього року, — додала вона. Поширити

Окрім цього в березні 2024 року Литва оголосила, що виділяє 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

5 квітня Литва оголосила, що виділить 15 млн євро на програму реабілітації поранених українських військових, а також закупить для України 3 тисячі безпілотників литовського виробництва.