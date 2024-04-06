Литва передала ЗСУ командно-штабні машини М577
Категорія
Україна
Дата публікації

Литва передала ЗСУ командно-штабні машини М577

машина
Джерело:  Міноборони Литви

Литва передала Україні командно-штабні машини М577. Вони входять у пакет довгострокової допомоги на 200 млн євро.

Що відомо про передані Україні машини М577

Кількості машин Міноборони Литви не розкриває. Проте там надали їхнє фото і додали, що вони прибули ще 5 квітня.

Раніше Литва вже передавала Україні М577 німецького виробництва. Вони виконують функцію мобільного командного пункту на рівні батальйону. Оновлені версії М577 можуть керувати німецькими САУ PzH 2000, які вже є в ЗСУ.

Машини призначені для забезпечення радіозв’язку та управління у тактичній ланці сухопутних військ.

Всього у Литви 168 німецьких бронетранспортерів М577. Скільки вже віддали Україні, не розголошується.

ЗСУ отримають FPV-дрони від Литви

Як повідомила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте на пресконференції з українським прем’єром Денисом Шмигалем Литва надала Україні понад 1 млрд євро допомоги, половина з якої — військова.

За словами Шимоніте, Литва виділила 35 млн євро (37,93 млн доларів) на чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів нашій країні.

Ми також домовилися, що Литва незабаром через Міністерство оборони закупить за приблизно 2 млн євро близько 3 тисяч литовських безпілотників FPV, які мають прибути на фронт, сподіваюсь, цього року, — додала вона.

Окрім цього в березні 2024 року Литва оголосила, що виділяє 35 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для України.

5 квітня Литва оголосила, що виділить 15 млн євро на програму реабілітації поранених українських військових, а також закупить для України 3 тисячі безпілотників литовського виробництва.

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