Литва передала Україні системи протидії безпілотникам
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Литва передала Україні системи протидії безпілотникам

Литва
Джерело:  Укрінформ

Партія військової допомоги від Литви поступила до України — це антидронові системи. 

Литва допомагає Україні

Міністерство оборони Литви передало Україні системи протидії безпілотникам.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні. 22 березня передані Литвою системи боротьби з безпілотниками прибули в Україну.

У Міноборони додали, що загалом литовська військова допомога включає різне озброєння, боєприпаси, безпілотники, антидрони, навчання військових, ремонт важкої техніки та всю іншу підтримку, яка надається відповідно до заявлених потреб України.

Також відомство нагадало, що Литва вже розробила довгостроковий план підтримки України, який передбачає пакет військової допомоги на суму 200 млн євро на 2024-2026 роки.

Литва долучилася до ініціативи щодо закупівлі снарядів для ЗСУ

Уряд Литви оголосив 20 березня про виділення 35 млн євро на закупівлю боєприпасів для України в межах чеської ініціативи.

Уряд Литви виділив 35 млн євро на закупівлю боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи щодо боєприпасів. Разом, що б не знадобилося для перемоги! — написала Шимоніте.

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