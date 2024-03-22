Литва передала Украине системы противодействия беспилотникам

Партия военной помощи от Литвы поступила в Украину — это антидроновые системы.
Литва помогает Украине
Министерство обороны Литвы передало Украине системы противодействия беспилотникам.
Об этом сообщается на сайте ведомства .
Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине. 22 марта переданные Литвой системы борьбы с беспилотниками прибыли в Украину.
В Минобороны добавили, что в целом литовская военная помощь включает разное вооружение, боеприпасы, беспилотники, антидроны, обучение военных, ремонт тяжелой техники и всю другую поддержку, оказываемую в соответствии с заявленными потребностями Украины.
Литва присоединилась к инициативе по закупке снарядов для ВСУ
Правительство Литвы объявило 20 марта о выделении 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.
Правительство Литвы выделило 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы по боеприпасам. Итого, что бы не понадобилось для победы! — написала Шимоните.
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