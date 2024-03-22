Литва передала Украине системы противодействия беспилотникам

Партия военной помощи от Литвы поступила в Украину — это антидроновые системы.

Литва помогает Украине

Министерство обороны Литвы передало Украине системы противодействия беспилотникам.

Об этом сообщается на сайте ведомства .

Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине. 22 марта переданные Литвой системы борьбы с беспилотниками прибыли в Украину.

В Минобороны добавили, что в целом литовская военная помощь включает разное вооружение, боеприпасы, беспилотники, антидроны, обучение военных, ремонт тяжелой техники и всю другую поддержку, оказываемую в соответствии с заявленными потребностями Украины.

Также ведомство напомнило, что Литва уже разработала долгосрочный план поддержки Украины, предусматривающий пакет военной помощи на сумму 200 млн евро на 2024-2026 годы. Поделиться

Литва присоединилась к инициативе по закупке снарядов для ВСУ

Правительство Литвы объявило 20 марта о выделении 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.