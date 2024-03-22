Литва передала Украине системы противодействия беспилотникам
Категория
Мир
Дата публикации

Литва передала Украине системы противодействия беспилотникам

Антидроновые системы
Читати українською
Источник:  Укринформ

Партия военной помощи от Литвы поступила в Украину — это антидроновые системы.

Литва помогает Украине

Министерство обороны Литвы передало Украине системы противодействия беспилотникам.

Об этом сообщается на сайте ведомства .

Литва продолжает оказывать бесперебойную военную поддержку Украине. 22 марта переданные Литвой системы борьбы с беспилотниками прибыли в Украину.

В Минобороны добавили, что в целом литовская военная помощь включает разное вооружение, боеприпасы, беспилотники, антидроны, обучение военных, ремонт тяжелой техники и всю другую поддержку, оказываемую в соответствии с заявленными потребностями Украины.

Также ведомство напомнило, что Литва уже разработала долгосрочный план поддержки Украины, предусматривающий пакет военной помощи на сумму 200 млн евро на 2024-2026 годы.

Литва присоединилась к инициативе по закупке снарядов для ВСУ

Правительство Литвы объявило 20 марта о выделении 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы.

Правительство Литвы выделило 35 млн евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы по боеприпасам. Итого, что бы не понадобилось для победы! — написала Шимоните.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Литва одобрила долгосрочный пакет поддержки Украины в 200 млн евро
Владимир Зеленский
Литва
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Покупка боеприпасов для Украины. Литва присоединилась к инициативе Чехии
LRV
Снаряды
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Литва выделяет 35 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины
литва

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?