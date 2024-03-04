Покупка боеприпасов для Украины. Литва присоединилась к инициативе Чехии

Литва решила присоединиться к предложению Чехии по приобретению и передаче Украине артиллерийских боеприпасов вне Европейского союза.

Литва поможет Украине со снарядами

Литва присоединяется к чешской инициативе по артиллерийским снарядам для Украины.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во время телефонного разговора с чешским коллегой Петром Фиалой.

Это очень важная инициатива, особенно в этот период, когда поставки боеприпасов в Украину замедлились Ингрида Шимоните Премьер-министр Литвы

Она не рассказала, каким образом Литва будет помогать в чешской инициативе и какую сумму готова на это пожертвовать.

В то же время, литовский премьер подчеркнула, что ее страна будет продолжать поддерживать все форматы помощи, которые будут повышать способность Украины эффективно защищаться от российской агрессии.

Чешская инициатива по снарядам для Украины

Президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна нашла возможность предоставить Украине столь необходимые ей для войны с Россией артиллерийские снаряды.

Об этом Павел сообщил в Мюнхене на "Украинском ланче", организованном Фондом Пинчука.

Павел выступал на панельной дискуссии с участием руководителей 5 государств-членов ЕС и прокомментировал проблемы с снабжением оружием и боеприпасами для ВСУ. Он заявил, что Прага нашла способ организации таких поставок.

Нам нужно поддерживать Украину в снабжении боеприпасами из всех возможных источников. Нам нужно быть такими же инновативными и гибкими, как украинские солдаты, и искать военное оборудование везде.

Недавно Франция и Нидерланды поддержали план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы поскорее доставить крайне необходимую военную технику в Украину. Ожидается, что предложение будет сделано в начале марта.

Нидерланды же сообщили о выделении более 100 млн евро Украине на чешскую инициативу закупки артиллерийских снарядов за пределами ЕС.

Также Бельгия выделила 200 млн евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов, в которых остро нуждается Украина.

К тому же, недавно сообщалось, что украинские военные собираются получить первую партию из сотен тысяч 155-мм артиллерийских снарядов в рамках международных усилий по поиску боеприпасов.