Закупівля боєприпасів для України. Литва приєдналася до ініціативи Чехії

Литва допоможе Україні зі снарядами

Литва приєнається до чеської ініціативи щодо артилерійських снарядів для України.

Про це заявила прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте під час телефонної розмови з чеським колегою Петром Фіалою.

Це дуже важлива ініціатива, особливо в цей період, коли постачання боєприпасів в Україну сповільнилося Інґріда Шимоніте Прем’єр-міністерка Литви

Вона не розповіла, у який спосіб Литва допомагатиме в чеській ініціативі та яку суму готова на це пожертвувати.

Водночас литовський прем'єр наголосила, що її країна продовжуватиме підтримувати усі формати допомоги, які підвищуватимуть здатність України ефективно захищатися від російської агресії.

Чеська ініціатива щодо снарядів для України

Президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна знайшла можливість надати Україні так неохідні їй для війни з Росією артилерійські снаряди.

Про це Павел повідомив у Мюнхені на "Українському ланчі", організованому Фондом Пінчука.

Павел виступав на панельній дискусії за участі керівників 5 держав-членів ЄС і прокоментував проблеми з постачанням зброї та боєприпасів для ЗСУ. Він заявив, що Прага знайшла спосіб для організації таких постачань.

Нам треба підтримувати Україну у постачанні боєприпасів з усіх можливих джерел. Нам треба бути такими ж інновативними і гнучкими, як українські солдати, і шукати військове обладнання усюди.

Нещодавно Франція та Нідерланди підтримали план закупівлі боєприпасів за межами Європи, щоб швидше доставити вкрай необхідну військову техніку в Україну. Очікується, що пропозиція буде зроблена на початку березня.

А Нідерланди повідомили про виділення понад 100 млн євро Україні на чеську ініціативу закупівлі артилерійських снарядів за межами ЄС.

Також Бельгія виділила 200 млн євро на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів, яких гостро потребує Україна.

До того ж нещодавно повідомлялося, що українські військові збираються отримати першу партію із сотень тисяч 155-мм артилерійських снарядів у рамках міжнародних зусиль з пошуку боєприпасів.