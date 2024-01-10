Литва схвалила довгостроковий пакет підтримки Україні в 200 млн євро

Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 млн євро. Також анонсовано нові поставки на січень та лютий.

Що відомо про нову допомогу Україні від Литви

Президент Литви Гітанас Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні вартістю 200 млн євро.

Ми продовжуємо підтримувати відважних українців у їхній боротьбі усіма засобами: військовими, економічними й політичними. На Раді національної оборони ми схвалили пакет довгострокової військової допомоги на суму 200 млн євро, — заявив Науседа. Поширити

За словами президента Литви, в січні його країна відправить Україн боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому — бронетранспортери М577.

Зокрема Литва тренуватиме українських солдатів й зміцнюватиме співпрацю в оборонній промисловості з Україною.

Підписані сьогодні угоди між українською та литовською оборонною промисловістю є ще одним прикладом нашої тісної військової співпраці, — додав Науседа. Поширити

Візит Зеленського до Литви

Сьогодні, 10 січня, президент України прибув з візитом до Литви. Він планує провести переговори з президентом, прем'єр-міністром, спікером сейму Литви. Зокрема очікується зустріч з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Серед головних тем переговорів:

безпека;

інтеграції до ЄС та НАТО;

співпраця в галузі РЕБ й дронів;

подальша координація європейської підтримки.

Також очікується візит президента до Латвії й Естонії.