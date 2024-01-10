Зеленський прибув з візитом до Литви

Президент Володимир Зеленський 10 січня приїхав до литовського Вільнюса, а згодом завітає до естонського Таллінна та латвійської Риги.

Що відомо про візит Зеленського

Зеленський розповів, що проведе перемовини з очільником Литви Гітанасом Науседою, а також з прем'єр-міністром і спікером парламенту країни. Опісля президент зустрінеться з представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

Глава держави зазначив, що основними питаннями, які обговорюватимуться у рамках візиту, стануть безпека, інтеграція України до ЄС та НАТО, співпраця у галузі РЕБ і дронів та подальша координація європейської підтримки.

І звичайно, наша велика вдячність. За безкомпромісну підтримку України впродовж усіх 10 років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення, — підкреслив Зеленський. Поширити

Президент також наголосив, що Литва, Естонія та Латвія є надійними друзями та принциповими партнерами української держави.

Литва продовжує дедалі активніше допомагати Україні

Офіційний Вільнюс раніше організував навчання українських солдатів, забезпечує лікування та реабілітацію українських громадян, готує експертні консультації, виділяє кошти до міжнародних фондів підтримки України.

Окрім того, наголошується, що влада Литви вже навіть встигла розробити довгостроковий план підтримки.

За попередніми даними, у 2024-2026 років Вільнюс планує передати новий пакет військової підтримки України на 200 мільйонів євро.

Окрім цього Литва передала Україні кілька мільйонів набоїв і кілька тисяч боєприпасів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності, а також – близько тисячі розкладних ліжок..

Нещодавно також з’ясувалося, що у Литві відремонтували для українських військових перші бойові танки Leopard 2, які зазнали ушкоджень під час бойових дій.