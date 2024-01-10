Зеленский прибыл с визитом в Литву

Президент Владимир Зеленский 10 января приехал в литовский Вильнюс, а затем приедет в эстонский Таллинн и латвийскую Ригу.

Что известно о визите Зеленского

Зеленский рассказал, что проведет переговоры с главой Литвы Гитанасом Науседой, а также с премьер-министром и спикером парламента страны. Затем президент встретится с представителями политических сил, СМИ и украинской общины.

Глава государства отметил, что основными вопросами, которые будут обсуждаться в рамках визита, станут безопасность, интеграция Украины в ЕС и НАТО, сотрудничество в области РЭБ и дронов и дальнейшая координация европейской поддержки.

И конечно, наша большая благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины на протяжении всех 10 лет войны, особенно сейчас, после начала полномасштабного вторжения, — подчеркнул Зеленский. Поделиться

Президент также подчеркнул, что Литва, Эстония и Латвия являются надежными друзьями и принципиальными партнерами украинского государства.

Литва продолжает все активнее помогать Украине

Официальный Вильнюс ранее организовал обучение украинских солдат, обеспечивает лечение и реабилитацию украинских граждан, готовит экспертные консультации, выделяет средства в международные фонды поддержки Украины.

Кроме того, отмечается, что власти Литвы уже даже успели разработать долгосрочный план поддержки.

По предварительным данным, в 2024-2026 годах Вильнюс планирует передать новый пакет военной поддержки Украины на 200 миллионов евро.

Кроме этого, Литва передала Украине несколько миллионов патронов и несколько тысяч боеприпасов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности, а также – около тысячи раскладных кроватей.

Недавно также выяснилось, что в Литве отремонтировали для украинских военных первые боевые танки Leopard 2, которые получили повреждения во время боевых действий.