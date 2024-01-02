Литва и Латвия экстренно обратились к Западу после атаки РФ на Украину
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Политика
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Литва и Латвия экстренно обратились к Западу после атаки РФ на Украину

атака РФ на Украину 2 января
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Источник:  online.ua

Президенты Литвы и Латвии Гитана Науседа и Эдгардс Ринкевичс требуют у западных лидеров немедленно передать новую помощь Украине после масштабной воздушной атаки России 2 января.

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Латвийский лидер одним из первых отреагировал на новую массированную ракетную атаку российских захватчиков.

Он публично похвалил работу украинской противовоздушной обороны, а также обратил внимание международного сообщества на то, что Украине нужна новая экстренная помощь.

Новогодние празднования закончились, и Запад должен быть серьезным и действовать немедленно (в вопросах помощи Украине – ред.), - написал Эдгардс Ринкевичс.

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С комментарием на этот счет также выступил глава Литвы Гитанас Науседа.

Он не скрывает, что его поражают результаты работы украинской ПВО, но, несмотря на это, политик призывает передать Киеву еще больше систем для защиты страны от ударов России с воздуха.

Смерть гражданских, разрушение и терроризм Кремля продолжаются. Украинцы творят чудеса с противовоздушной обороной, которую предоставил Запад, но им нужно больше. Системы противовоздушной обороны для Украины немедленно! – призвал Гитанас Науседа.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально подтвердил, что 2 января российские оккупанты запустили по Украине 99 ракет разных типов, из них 72 смогли уничтожить.

По словам генерала, удалось сбить 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Также РФ атаковала нашу страну 35 дронами – силы ПВО ликвидировали абсолютно все вражеские цели.

В результате массированной ракетной атаки в Киеве и области погибли четверо и пострадали 49 человек. В столице по состоянию на 16:30 известно о двух погибших, в области также сообщается о двух жертвах.

В Харькове один человек погиб и 45 получили ранения.

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