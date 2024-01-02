РФ ударила по Киеву ракетой, которую могли изготовить в конце 2023 года – фото

Во время ракетной атаки 2 января РФ применила ракету Х-101, изготовленную в четвертом квартале 2023 года. Такие данные подтверждаются соответствующими фото, опубликованными журналистами Defense Express.
Оккупанты РФ шифруют свои ракеты
Как отмечают журналисты издания, оккупанты начали выдумывать более хитрый способ путем нанесения на свои ракеты таких серийных номеров, чтобы их было сложно расшифровать.
К примеру, если посмотреть на фотографию сбитой российской ракеты Х-101, можно увидеть, что первые шесть цифр ее серийного номера очень "загадочные".
Отмечается, что российские захватчики делают это для того, чтобы максимально скрыть вероятное происхождение деталей, которые используют для производства крылатых ракет, чтобы наносить удары по территории Украины.
Ракетная атака РФ по Украине 2 января: что известно
Утром российские оккупанты атаковали Украину 83 ракетами, силы ПВО уничтожили 72 воздушные цели.
В частности, удалось сбить 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".
Атака была направлена против Киева и Харькова. В столице погибли 2 человека и 43 пострадали. Пожар зафиксирован в 8 районах. В Соломенском районе произошел пожар в двух многоэтажных жилых домах.
В Киевской области 2 человека погибли, еще 11 ранены, в том числе 1 ребенок.
Харьков атаковали «Искандерами», разрушения получили около 25 объектов гражданской инфраструктуры и многоэтажных зданий Пострадали 45 гражданских, один человек погиб.
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