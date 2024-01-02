В Киеве выросло количество погибших, в области уже более 15 раненых

В Киеве в результате российской массированной атаки уже известно о двух погибших. В Киевской области количество пострадавших возросло до 16 человек.
Последствия ракетной атаки в Киеве
По состоянию на 12:40 погибли 2 человека, 43 человека пострадали.
В Подольском районе ликвидировали пожар в двух автосалонах на общей площади 300 м2. Полностью сгорело 29 автомобилей, еще 5 повреждено.
В Печерском районе ликвидированы незначительные возгорания в двух недостройках.
Напомним, что утром российские оккупанты атаковали Украину 83 ракетами, силы ПВО уничтожили 72 воздушные цели.
В частности, удалось сбить 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".
Киевская область: последствия ракетной атаки
В Вишневом в результате утренней атаки обломками повредило 11 многоквартирных домов.
В результате атаки по состоянию на 12:00 повреждено: 16 частных домов, 11 многоквартирных домов, 2 школы, складские помещения, церковь, ряд предприятий.
В ГСЧС сообщают, что в результате массированного обстрела 2 января пострадали Обуховский, Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы.
В области, предварительно, погибли два человека.
Также в ряде общин Броварского, Бучанского, Фастовского, Вышгородского районов возникли проблемы с энергоснабжением.
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