В Киеве выросло количество погибших, в области уже более 15 раненых

В Киеве в результате российской массированной атаки уже известно о двух погибших. В Киевской области количество пострадавших возросло до 16 человек.

Последствия ракетной атаки в Киеве

По состоянию на 12:40 погибли 2 человека, 43 человека пострадали.

В Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, спасли 57 человек и 134 человека были эвакуированы. Пожар локализован, ликвидация последствий продолжается. Поделиться

В Подольском районе ликвидировали пожар в двух автосалонах на общей площади 300 м2. Полностью сгорело 29 автомобилей, еще 5 повреждено.

В Печерском районе ликвидированы незначительные возгорания в двух недостройках.

Напомним, что утром российские оккупанты атаковали Украину 83 ракетами, силы ПВО уничтожили 72 воздушные цели.

В частности, удалось сбить 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Киевская область: последствия ракетной атаки

В Вишневом в результате утренней атаки обломками повредило 11 многоквартирных домов.

За помощью к медикам уже обратились 16 человек, один из них – 8-летний ребенок. Поделиться

В результате атаки по состоянию на 12:00 повреждено: 16 частных домов, 11 многоквартирных домов, 2 школы, складские помещения, церковь, ряд предприятий.

В ГСЧС сообщают, что в результате массированного обстрела 2 января пострадали Обуховский, Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы.

В области, предварительно, погибли два человека.

Также в ряде общин Броварского, Бучанского, Фастовского, Вышгородского районов возникли проблемы с энергоснабжением.