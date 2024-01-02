В Киеве зафиксировали перебои с интернетом после ракетной атаки РФ

Из-за ракетной атаки РФ утром 2 января в Киеве фиксируются "значительные перебои" с интернет-связью. Отмечается, что это самый серьезный случай за последние месяцы.

В столице сбой с интернетом

Об этом сообщил в соцсети X сервис Netblocks, отслеживающий подключение к сети.

Показатели свидетельствуют о значительных перебоях с интернет-связью в Киеве, на фоне новых российских ракетных обстрелов, направленных на гражданскую и критически важную инфраструктуру столицы, говорится в сообщении. Поделиться

⚠ Confirmed: Metrics show a significant disruption to internet connectivity in Kyiv, #Ukraine, amid new Russian missile attacks targeting the capital's civil and critical infrastructure; the incident is the most severe conflict-related outage to impact Kyiv in recent months 📉 pic.twitter.com/Xex4tvpjjS — NetBlocks (@netblocks) January 2, 2024

В сервисе подчеркнули, что этот инцидент является самым серьезным сбоем за последние месяцы.

Согласно инфографике, обнародованной сервисом, доступность интернета упала до 80% от нормального уровня.

Последствия ракетной атаки РФ по Украине 2 января

Утром в Киеве и Харькове произошел ряд взрывов. Российские оккупанты атаковали Украину 83 ракетами, силы ПВО уничтожили 72 воздушные цели.

В Киеве пожар зафиксирован в 8 районах. В Соломенском районе зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов. Одна женщина погибла, пострадали 33 человека.

В Киевской области 2 человека погибли, еще 11 ранены, в том числе 1 ребенок.

Харьков атаковали «Искандерами», разрушения получили около 25 объектов гражданской инфраструктуры и многоэтажных зданий Пострадали 45 гражданских, один человек погиб.

Из-за массированной российской атаки 2 января более 250 тысяч потребителей в Киеве и области остались без света. Применение графиков отключения не планируется.