В Киеве зафиксировали перебои с интернетом после ракетной атаки РФ

Из-за ракетной атаки РФ утром 2 января в Киеве фиксируются "значительные перебои" с интернет-связью. Отмечается, что это самый серьезный случай за последние месяцы.
В столице сбой с интернетом
Об этом сообщил в соцсети X сервис Netblocks, отслеживающий подключение к сети.
В сервисе подчеркнули, что этот инцидент является самым серьезным сбоем за последние месяцы.
Согласно инфографике, обнародованной сервисом, доступность интернета упала до 80% от нормального уровня.
Последствия ракетной атаки РФ по Украине 2 января
Утром в Киеве и Харькове произошел ряд взрывов. Российские оккупанты атаковали Украину 83 ракетами, силы ПВО уничтожили 72 воздушные цели.
В Киеве пожар зафиксирован в 8 районах. В Соломенском районе зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов. Одна женщина погибла, пострадали 33 человека.
В Киевской области 2 человека погибли, еще 11 ранены, в том числе 1 ребенок.
Харьков атаковали «Искандерами», разрушения получили около 25 объектов гражданской инфраструктуры и многоэтажных зданий Пострадали 45 гражданских, один человек погиб.
Из-за массированной российской атаки 2 января более 250 тысяч потребителей в Киеве и области остались без света. Применение графиков отключения не планируется.
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