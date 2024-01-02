От ракетной атаки РФ по Украине пострадали 92 человека, четверо погибли – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате очередного российского удара по Украине в настоящее время известно о 4 погибших и 92 раненых.
Зеленский сообщил о количестве погибших и раненых из-за атаки РФ
В результате ракетной атаки РФ по Украине известно о 92 раненых и 4 погибших.
Сейчас идет ликвидация последствий очередного российского удара. Вовлечены все необходимые службы.
Президент напомнил, что с 31 декабря российские захватчики применили уже около 170 "шахедов" и десятки ракет разных типов. Абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам.
Он также подчеркнул, что в этом году Украина продолжит работу со всеми в мире, "кто ценит жизнь, чтобы дополнительно укрепить наш воздушный щит и привлечь Россию к ответственности за совершенное".
Над Киевом сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов"
Силы ПВО во время массированной российской ракетной атаки на Киев 2 января поразили все БПЛА Shahed и более 6 десятков ракет Х-101/Х-55 и десяток Х-47М2 Кинжал.
Одновременно с этим более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал».
По данным ГСЧС, в Харькове 1 погибший человек, 44 раненых. Среди травмированных – 5 детей в возрасте от 6 до 13 лет.
В Киевской области погибли два человека, 7 раненых. В Киеве одна погибшая, более 25 раненых.
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