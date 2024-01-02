От ракетной атаки РФ по Украине пострадали 92 человека, четверо погибли – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате очередного российского удара по Украине в настоящее время известно о 4 погибших и 92 раненых.

Зеленский сообщил о количестве погибших и раненых из-за атаки РФ

В результате ракетной атаки РФ по Украине известно о 92 раненых и 4 погибших.

Сейчас идет ликвидация последствий очередного российского удара. Вовлечены все необходимые службы.

Более 500 спасателей ГСЧС Украины, коммунальные службы, энергетики, полицейские. Киев и область, Харьков. В настоящее время известно о 92 раненых. Всем оказывается помощь. К сожалению, четыре человека погибли. Мои соболезнования родным и близким, – сообщил Зеленский. Поделиться

Президент напомнил, что с 31 декабря российские захватчики применили уже около 170 "шахедов" и десятки ракет разных типов. Абсолютное большинство из них было направлено по гражданским объектам.

Я благодарю всех партнеров, которые помогают в укреплении нашего воздушного щита. И очевидно, что это помогает спасать сотни жизней ежедневно и каждую ночь, которые были бы унесены российским террором, если бы не петриоты и другие защитные системы, - отметил Зеленский. Поделиться

Он также подчеркнул, что в этом году Украина продолжит работу со всеми в мире, "кто ценит жизнь, чтобы дополнительно укрепить наш воздушный щит и привлечь Россию к ответственности за совершенное".

Государство-террорист должно ощутить последствия того, что оно делает, – подчеркнул Зеленский. Поделиться

Над Киевом сбили более 60 крылатых ракет и десяток "Кинжалов"

Силы ПВО во время массированной российской ракетной атаки на Киев 2 января поразили все БПЛА Shahed и более 6 десятков ракет Х-101/Х-55 и десяток Х-47М2 Кинжал.

Одновременно с этим более десяти самолетов Миг-31К запустили по столице аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал».

По данным ГСЧС, в Харькове 1 погибший человек, 44 раненых. Среди травмированных – 5 детей в возрасте от 6 до 13 лет.

В Киевской области погибли два человека, 7 раненых. В Киеве одна погибшая, более 25 раненых.