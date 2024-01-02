Россия выпустила по Украине около 11 "Кинжалов" – Лубинец

Во время утренней массированной атаки 2 января российские войска выпустили по Украине около 11 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
РФ атаковала Украину "Кинжалами"
Как сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, РФ выпустила по Украине около 11 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
По его словам, в результате атаки РФ почти в каждом районе Киева имеются повреждения гражданской инфраструктуры, поднимаются пожары. Также есть пострадавшие.
Кроме того, в Харькове более 40 раненых одна женщина погибла.
Последствия ракетной атаки РФ по Украине 2 января
Как сообщили в МВД, в Киеве оперативные службы работают в 6 районах, где возникли 7 пожаров: Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском.
Из многоэтажки в Соломенском районе эвакуировано более 130 человек. Около 20 спасены чрезвычайными работниками из заблокированных помещений. Всего в столице зафиксировано более 20 раненых.
В Киевской области пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы. На Фастовщине ликвидировано возгорание жилого дома. Два человека погибли.
В Вишневом повреждены 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали 7 человек.
В Харькове были удары по центру. Один погибший человек. 41 травмирован. Много разрушений гражданской инфраструктуры.
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