Россия выпустила по Украине около 11 "Кинжалов" – Лубинец

Во время утренней массированной атаки 2 января российские войска выпустили по Украине около 11 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

РФ атаковала Украину "Кинжалами"

Как сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, РФ выпустила по Украине около 11 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Очередной ракетный террор на мирное население Украины! Враг коварно и жестоко обстреливает гражданское население Украины. По всей стране раздаются взрывы от российских ракет, – написал Лубинец. Поделиться

По его словам, в результате атаки РФ почти в каждом районе Киева имеются повреждения гражданской инфраструктуры, поднимаются пожары. Также есть пострадавшие.

Кроме того, в Харькове более 40 раненых одна женщина погибла.

Россия - страна, которая воюет с многоэтажками и мирным населением, убивая ежедневно и каждую ночь украинцев, - добавил омбудсмен. Поделиться

Последствия ракетной атаки РФ по Украине 2 января

Как сообщили в МВД, в Киеве оперативные службы работают в 6 районах, где возникли 7 пожаров: Оболонском, Печерском, Подольском, Соломенском, Святошинском и Деснянском.

Из многоэтажки в Соломенском районе эвакуировано более 130 человек. Около 20 спасены чрезвычайными работниками из заблокированных помещений. Всего в столице зафиксировано более 20 раненых.

В Киевской области пострадали Бориспольский, Бучанский, Фастовский районы. На Фастовщине ликвидировано возгорание жилого дома. Два человека погибли.

В Вишневом повреждены 5 многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей. Пострадали 7 человек.

В Харькове были удары по центру. Один погибший человек. 41 травмирован. Много разрушений гражданской инфраструктуры.