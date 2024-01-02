Росія випустила по Україні близько 11 "Кинджалів" — Лубінець
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія випустила по Україні близько 11 "Кинджалів" — Лубінець

Дмитро Лубінець
ДСНС

Під час ранкової масованої атаки 2 січня російські війська випустили по Україні близько 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

РФ атакувала Україну “Кинджалами”

Як повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, РФ випустила по Україні близько 11 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Черговий ракетний терор на мирне населення України! Ворог підступно та жорстоко обстрілює цивільне населення України. По всій країні лунають вибухи від російських ракет, - написав Лубінець.

За його словами, внаслідок атаки РФ майже в кожному районі Києва наявні пошкодження цивільної інфраструктури, здіймаються пожежі. Також є постраждалі.

Окрім того, у Харкові понад 40 поранених, одна жінка загинула.

Росія - країна, яка воює з багатоповерхівками та мирним населенням, вбиваючи українців щодня та щоночі, - додав омбудсмен.

Наслідки ракетної атаки РФ по УКраїні 2 січня

Як повідомили в МВС, у Києві оперативні служби працюють у 6-ти районах, де виникли 7 пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському,  Соломʼянському, Святошинському та Деснянському. 

Із багатоповерхівки в Соломянському районі евакуйовано понад 130 людей. Близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень. Загалом у столиці зафіксовано понад 20 поранених.

На Київщині постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони.  На Фастівщині ліквідовано загорання житлового будинку. Дві людини загинуло. 

У Вишневому пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинки та більш як 40 автомобілів. Постраждали 7 осіб.

У Харкові були удари по середмістю. Одна загибла особа. 41 травмовано. Багато руйнувань цивільної інфраструктури. 

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