Польща підняла в небо F-16 через ракетну атаку РФ на Україну

2 січня у Польщі підняли в небо винищувачі F-16 на тлі масованої російської ракетної атаки на Україну.

Польща відреагувала на атаку РФ на Україну

Польське оперативне командування повідомило, що для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі було задіяно дві пари винищувачів F-16 і союзницький авіазаправник.

Інформуємо, що спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язана з нанесенням ударів по території України. Для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі було задіяно дві пари винищувачів F-16 і союзницький авіазаправник. Близько 5.45 ранку піднялася американська пара, що дислокується на базі в Лаську, а близько 6.15 ранку Польська пара з бази в Кшесінах. Поширити

Informujemy, że obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, która związana jest z wykonywaniem uderzeń na terytorium Ukrainy.



W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej aktywowano dwie pary myśliwców F-16 oraz… pic.twitter.com/qPYsf5HBzu — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) January 2, 2024

Там додали, що діяльність польської та союзницької авіації може бути пов’язана з підвищеним рівнем шуму, особливо у східній частині країни.

Російська ракета пролетіла над Польщею

29 грудня у Польщі заявили, що з боку України у повітряний простір країни увійшов невпізнаний повітряний об’єкт.

Усе вказує на те, що російська ракета увійшла в повітряний простір Польщі, а потім залишила його. Ми маємо підтвердження цього на національному та союзницькому радарах, – заявив начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Веслав Кукула. Поширити

Війська були направлені для пошуку місця падіння ракети, проте її не знайшли.

Зранку 2 січня в ефірі RMF24 заступник міністра оборони Павел Залевський підтвердив, що російська ракета покинула територію країни.