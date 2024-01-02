Польща підняла в небо F-16 через ракетну атаку РФ на Україну

2 січня у Польщі підняли в небо винищувачі F-16 на тлі масованої російської ракетної атаки на Україну.
Польща відреагувала на атаку РФ на Україну
Польське оперативне командування повідомило, що для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі було задіяно дві пари винищувачів F-16 і союзницький авіазаправник.
Там додали, що діяльність польської та союзницької авіації може бути пов’язана з підвищеним рівнем шуму, особливо у східній частині країни.
Російська ракета пролетіла над Польщею
29 грудня у Польщі заявили, що з боку України у повітряний простір країни увійшов невпізнаний повітряний об’єкт.
Війська були направлені для пошуку місця падіння ракети, проте її не знайшли.
Зранку 2 січня в ефірі RMF24 заступник міністра оборони Павел Залевський підтвердив, що російська ракета покинула територію країни.
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