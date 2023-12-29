У Польщі підтвердили проліт російської ракети над своєю територією

Польські військові підтвердили, що повітряний простір Польщі зранку 29 грудня порушила російська ракета. За даними ЗМІ, це могла бути Х-22 або Х-101.

Російська ракета залетіла в Польщу

Начальник Генштабу Війська Польського генерал Веслав Кукула виступив на пресконференції після засідання Бюро національної безпеки Польщі.

Усе вказує на те, що російська ракета увійшла в повітряний простір Польщі. У нас є радіолокаційне підтвердження Польщі та союзників. Поширити

Вранці на територію Польщі з України зайшов невстановлений предмет. Президент Анджей Дуда скликав термінове засідання РНБО.

W BBN trwa narada Prezydenta @AndrzejDuda z wicepremierem @KosiniakKamysz w sprawie naruszenia przestrzeni powietrznej RP. pic.twitter.com/Xrj8tcNNGi — BBN (@BBN_PL) December 29, 2023

У зустрічі взяли участь міністр оборони Владислав Косіняк-Каміш та керівники Генерального штабу та Оперативного командування генерал Вєслав Кукула та генерал Мацей Кліш.

Після зустрічі міністр оборони повідомив, що сьогодні вранці повітряний простір Польщі порушив об’єкт.

Polsat News із посиланням на військові джерела повідомляє, що вранці до Польщі залетіла російська ракета Х-22 або Х-101.

Радари загубили об’єкт поблизу Замостя. Староста гміни Комарув-Осада Замойського повіту Вєслава Сєньковська розповіла журналістам, що вибуху місцеві жителі не чули. Пошуки ракети тривають.

Ракета в Польщі: що відомо

Раніше стало відомо, що літаючий об'єкт, що рухався з величезною швидкістю, спостерігали жителі гміни Долгобичув у Люблінському воєводстві.

Йдеться про околиці Пшеводува – саме в цьому селі рік тому вибухнула ракета, яка прилетіла з-за кордону.

Очевидці повідомляли, що чули сильний шум і свист. Об'єкт рухався на захід.

Інформацію про інцидент підтвердило Оперативне командування Збройних сил Польщі.