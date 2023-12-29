Польща перевела сили ППО у стан підвищеної готовності

Після порушення повітряного простору Сили протиповітряної оборони Польщі перевели у стан підвищеної готовності.

Польща підвищила бойову готовність ППО та кілька винищувачів

Як заявив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, з метою забезпечення безпеки повітряного простору Польщі підвищено бойову готовність засобів протиповітряної оборони, а також чергових пар винищувачів.

Речник командування зазначив, що пошуки об’єкта тривають. Також продовжуються роботи зі встановлення причин порушення повітряного простору та визначення траєкторії польоту об'єкта.

Наразі відомо, що повітряний простір Польщі було порушено в ранкові години. Оперативне командування виконало всі процедури, і всі особи, які повинні бути поінформовані, знають про цей факт, - додав він. Поширити

Що цьому передувало

Оперативне командування Збройних сил Польщі зранку заявило про порушення повітряного простору невпізнаним об'єктом під час терористичної атаки Росії проти України.

Після цього у Польщі скликали екстрене засідання з приводу порушення повітряного простору ракетою, яка залетіла через український кордон і впала біля селища Вожучин-Цукровня.

Як відзначив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, порушення повітряного простору є сигналом для союзників щодо необхідності посилити протиповітряну оборону України.

У Польщі припустили, що російські війська можуть навмисно проводити операції або ж обстріли біля українсько-польського кордону, оскільки там не перебуває жодних угруповань військ.