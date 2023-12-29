Польша перевела силы ПВО в состояние повышенной готовности

После нарушения воздушного пространства Силы противовоздушной обороны Польши были переведены в состояние повышенной готовности.
Польша повысила боевую готовность ПВО и несколько истребителей
Как заявил спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский, с целью обеспечения безопасности воздушного пространства Польши повышена боевая готовность средств противовоздушной обороны, а также очередных пар истребителей.
Спикер командования отметил, что поиски объекта продолжаются. Также продолжаются работы по установлению причин нарушения воздушного пространства и определению траектории полета объекта.
Что этому предшествовало
Оперативное командование Вооруженных сил Польши с утра заявило о нарушении воздушного пространства неопознанным объектом во время террористической атаки России против Украины.
После этого в Польше созвали экстренное заседание по поводу нарушения воздушного пространства ракетой, которая залетела через украинскую границу и упала у поселка Вожучин-Сахарня.
Как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, нарушение воздушного пространства является сигналом для союзников о необходимости усилить противовоздушную оборону Украины.
В Польше предположили, что российские войска могут намеренно проводить операции или обстрелы у украинско-польской границы, поскольку там не находится никаких группировок войск.
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