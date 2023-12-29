Польша перевела силы ПВО в состояние повышенной готовности

После нарушения воздушного пространства Силы противовоздушной обороны Польши были переведены в состояние повышенной готовности.

Польша повысила боевую готовность ПВО и несколько истребителей

Как заявил спикер Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский, с целью обеспечения безопасности воздушного пространства Польши повышена боевая готовность средств противовоздушной обороны, а также очередных пар истребителей.

Спикер командования отметил, что поиски объекта продолжаются. Также продолжаются работы по установлению причин нарушения воздушного пространства и определению траектории полета объекта.

Известно, что воздушное пространство Польши было нарушено в утренние часы. Оперативное командование выполнило все процедуры, и все лица, которые должны быть информированы, знают об этом факте, - добавил он. Поделиться

Что этому предшествовало

Оперативное командование Вооруженных сил Польши с утра заявило о нарушении воздушного пространства неопознанным объектом во время террористической атаки России против Украины.

После этого в Польше созвали экстренное заседание по поводу нарушения воздушного пространства ракетой, которая залетела через украинскую границу и упала у поселка Вожучин-Сахарня.

Как отметил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, нарушение воздушного пространства является сигналом для союзников о необходимости усилить противовоздушную оборону Украины.

В Польше предположили, что российские войска могут намеренно проводить операции или обстрелы у украинско-польской границы, поскольку там не находится никаких группировок войск.