Польша предоставила Германии доказательства причастности россиян к взрыву на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", но немецкие власти скептически относятся к этой информации.

Польша предоставила Германии доказательства причастности РФ к подрыву "Северных потоков"

Как сообщается, недавно польские спецслужбы направили Германии информацию, что Польша идентифицировала часть экипажа яхты "Андромеда", которая была в зоне инцидента.

По их данным, речь идет о нескольких мужчинах, находившихся на яхте некоторое время и, как утверждается, имевших российское гражданство.

Издание отмечает, что именно "Андромеда" сыграла решающую роль в атаке на "Северные потоки" 26 сентября 2022 года.

По данным Гданьской прокуратуры, 19 сентября того же года польская пограничная служба проверила экипаж "Андромеды" во время остановки яхты в польском городе Колобжег и записала личные данные членов экипажа.

Сообщается, что мужчины предъявили болгарские документы, очевидно, поддельные, говорится в сообщении прокуратуры. Один из мужчин - вероятно, капитан яхты - представился "Михаилом Поповым".

Польская разведка считает, что ей известны настоящие лица этих людей и предполагает, что некоторые из них могут быть связаны с российской военной разведкой.

Как отмечает издание, в немецком правительстве и следственных кругах относятся к этим сообщениям скептически и считают возможным отвлекающий маневр со стороны Варшавы.

В Польше продолжается предвыборная кампания, объясняет издание, и польское правительство с самого начала публично подозревало Россию в совершении преступления.

Не исключено, что польские власти подчеркивают российский след, чтобы отвлечь внимание от Украины, отмечает издание. Поделиться

В ЕС не исключают диверсию на российских газопроводах

В частности, руководитель правительства Швеции Магдалена Андерссон отметила, что на газопроводе было зафиксировано 2 взрыва. При этом сейсмологи Дании и Швеции подтвердили, что зарегистрировали два мощных взрыва, прогремевших в понедельник в районе утечки.

Сигналы непохожи на сигналы землетрясений. Они напоминают сигналы, обычно регистрируемые взрывами, - сообщили представители Геологической службы Дании и Гренландии.

Сейсмологи из Упсальского университета Швеции, сотрудничающего с GEUS, сообщили, что второй, более мощный взрыв эквивалентен более 100 кг тротила, добавив, что взрывы прогремели в толще воды, а не под морским дном.

По-прежнему не ясно, кто может стоять за этими действиями.