Польща надала Німеччині докази причетності росіян до вибуху на газопроводах "Північний потік" та "Північний потік-2", але німецька влада скептично ставиться до цієї інформації.

Польща надала Німеччині докази причетності РФ до підриву "Північних потоків"

Як повідомляється, нещодавно польські спецслужби надіслали Німеччині інформацію, що Польща ідентифікувала частину екіпажу яхти "Андромеда", яка була в зоні інциденту.

За їхніми даними, йдеться про кількох чоловіків, які перебували на яхті деякий час і, як стверджується, мали російське громадянство.

Видання зазначає, що саме "Андромеда" відіграла вирішальну роль в атаці на "Північні потоки" 26 вересня 2022 року.

За даними прокуратури Гданська, 19 вересня того самого року польська прикордонна служба перевірила екіпаж "Андромеди" під час зупинки яхти в польському місті Колобжег і записала особисті дані членів екіпажу.

Повідомляється, що чоловіки пред’явили болгарські документи, які, вочевидь, були підроблені, йдеться у повідомленні прокуратури. Один з чоловіків - імовірно, капітан яхти - назвався "Михайлом Поповим".

Польська розвідка вважає, що їй відомі справжні особи цих людей, і припускає, що деякі з них можуть бути пов’язані з російською військовою розвідкою.

Як зазначає видання, у німецькому уряді та слідчих колах ставляться до цих повідомлень скептично та вважають можливим відволікаючий маневр з боку Варшави.

У Польщі триває передвиборча кампанія, пояснює видання, і польський уряд від самого початку публічно підозрював Росію у скоєнні злочину.

Не виключено, що польська влада підкреслює російський слід, щоб відвернути увагу від України, - зазначає видання. Поширити

В ЄС не виключають диверсію на російських газопроводах

Зокрема, керівник уряду Швеції Магдалена Андерссон зазначила, що на газопроводі було зафіксовано 2 вибухи. При цьому сейсмологи Данії та Швеції підтвердили, що зареєстрували два потужні вибухи, які прогриміли в понеділок в районі місця витоку.

Сигнали не схожі на сигнали землетрусів. Вони нагадують сигнали, які зазвичай реєструються вибухами, - повідомили представники Геологічної служби Данії та Гренландії.

Сейсмологи з Упсальського університету Швеції, який співпрацює з GEUS, повідомили, що другий, потужніший вибух еквівалентний більш ніж 100 кг тротилу, додавши, що вибухи пролунали в товщі води, а не під морським дном.

Як і раніше, не ясно, хто може стояти за цими діями.