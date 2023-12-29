Истребители НАТО за год слетали более 300 раз для перехвата самолетов РФ

Воздушные силы НАТО в 2023 году взлетали более 300 раз в ответ на действия России. Большинство перехватов было над Балтийским морем.

НАТО усилила авиацию вблизи границ с РФ

Как заявил представитель Альянса Дилан Уайт, подавляющее большинство воздушных столкновений между НАТО и российскими самолетами были безопасными и профессиональными. Нарушения воздушного пространства НАТО российской военной авиацией оставались редкими и, как правило, кратковременными.

Он также добавил, что после вторжения России в Украину союзники НАТО усилили авиацию на восточном фланге, опрокинув истребители и наземные системы противовоздушной обороны.

Истребители НАТО дежурят круглосуточно и готовы реагировать в случае подозрительных или необъявленных полетов вблизи воздушного пространства наших союзников, добавил Вайт. Поделиться

Партнеры по НАТО передают ВСУ данные о взлете авиации РФ

Как сообщил спикер Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат во время телемарафона, западные партнеры передают ВСУ данные о взлете МиГ-31К или стратегической российской авиации, выходе в море кораблей РФ и подготовке к пуску крылатых ракет "Калибр".

Относительно именно вопроса контроля морской акватории, то именно с этим вопросом не может быть, потому что дежурство как над Черным морем стратегических БПЛА RQ-4 Global Hawk, так и в воздушном пространстве Румынии таких самолетов как P-8A Poseidon является просто ежедневным явлением.

В частности, к аэродрому "Саваслейка" в Нижегородской области РФ, откуда регулярно взлетают МиГ-31К, до ближайшей границы с НАТО, Финляндией, почти ровно 1000 км, а в Польшу - 1200 км. Относительно Энгельса, где базируются Ту-95 и Ту-160 от нейтральных вод Черного моря 1200 км, Румынии – 1430 км.

На фоне этого фиксация взлета бомбардировщиков с авиабазы "Оленья" в Мурманской области в 190 км от границы с Финляндией или "Дягилево" под Рязань в 1000 км от Польши не вызывает такого удивления.

В то же время эта информация также говорит о том, что единственная авиабаза стратегической авиации РФ, которая может находиться вне зоны обзора США и их союзников – это "Белая" в Иркутской области, которая в 2400 километрах от Южной Кореи, потому что "Украинка" в Амурской уже в 1200 км от Японии.