В НАТО выразили надежду на расширение Альянса в ближайшее время

В НАТО надеются, что в ближайшие годы Альянс расширится, а граница сдвинется восточнее.
Что известно о планах НАТО по расширению
Джоанне сделал заявление во время презентации собственной книги "Битва за будущее Румынии. Мысли румына на вершине НАТО". В книге также описана война в Украине.
Заместитель генсека НАТО убежден, что в ближайшие годы Украина, Молдова, Грузия и Западные Балканы станут частью европейского сообщества, а затем и членами евроатлантического альянса.
По мнению Джоане, Румыния скоро не будет восточной границей НАТО, а границы Альянса сдвинутся восточнее.
Он добавил, что Франция, Германия, Польша, Румыния образуют естественный мощный четырехугольник: две крупнейшие страны в Западной Европе и две крупнейшие страны в Восточной Европе.
Путь Украины в НАТО
Напомним, 30 сентября 2022 года стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украина ожидала получить приглашение на вступление в НАТО во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.
Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Это произошло по итогам Совета Украина-НАТО, заседание которого прошло в Брюсселе 29 ноября. Рекомендации касаются первичных реформ для вступления в Североатлантический союз.
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