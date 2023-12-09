В ЕС опасаются развала НАТО в случае победы Трампа на выборах в США — NYT
Категория
Политика
Дата публикации

В ЕС опасаются развала НАТО в случае победы Трампа на выборах в США — NYT

Дональд Трамп
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Источник:  The New York Times

Среди официальных лиц ЕС растет тревога из-за вероятного возвращения Дональда Трампа в кресло президента США.

Что известно об опасениях ЕС относительно победы Трампа на выборах в США

Журналисты издания отмечают, что среди европейских чиновников нет понимания, как строить отношения с Вашингтоном в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в следующем году.

Более того, некоторые европейские политики серьезно опасаются, что политика Трампа может привести к развалу НАТО.

По мнению европейских политиков, победа Трампа на выборах США будет означать не только отказ от поддержки Украины, но и сворачивание американской политики на территории Европы.

В Европе существует большой страх, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выходу Соединенных Штатов из НАТО, отметил бывший главнокомандующий объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса Джеймс Ставридис.

В этой связи европейские послы и представители аналитических центров совершают тайные визиты к соратникам Трампа, чтобы узнать о его намерениях.

По мнению авторов материала, страны, которые являются "наиболее уязвимыми к нападению со стороны России", будут пытаться завоевать расположение Трампа посредством увеличения заказов американского оружия или символических шагов, направленных на его восхваление.

Что известно о перспективах победы Трампа на выборах в США

По данным социологического опроса, проведенного изданием The Wall Street Journal, бывший президент Дональд Трамп обходит нынешнего президента Джо Байдена в президентском рейтинге на 4%.

Согласно опросу, Трамп обгоняет Байдена в гипотетическом голосовании с 47% голосов против 43%.

Если в список добавляют пятерых потенциальных независимых кандидатов, то преимущество Трампа увеличивается на шесть пунктов — с 37% против 31% у Байдена.

WSJ пишет, что опрос демонстрирует увеличение недовольства Байденом избирателей, лишь 23% респондентов одобряют политику действующего президента США, 53% говорят, что его действия им повредили.

В то же время более половины опрошенных одобряют внутреннюю политику Трампа, еще 37% сказали, что пострадали от его действий.

Работу Байдена одобряют 37% – это самый низкий показатель за время его каденции, 61% видят его имидж в отрицательном свете.

Социологи отметили, что Байдену не хватает голосов нескольких групп, последовательно голосующих за Демократическую партию – молодежь, чернокожие и латиноамериканцы.

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