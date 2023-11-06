Трамп назвал уголовные дела против него политически мотивированными
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Политика
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Трамп назвал уголовные дела против него политически мотивированными

Дональд Трамп
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Источник:  Reuters

Трамп раскритиковал судью Артура Энгорони и генпрокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс и заявил вне зала суда, что дело против него призвано подорвать доверие к его кандидатуре в президенты на выборах 2024 года.

Трамп критикует судей

6 ноября экс-президент США Дональд Трамп заявил, что финансовые оценки многих его объектов недвижимости были неточны, а дело против него политически мотивировано

Об этом сообщает Reuters.

В суде Трамп пытался свести к минимуму важность оценок, которые, по словам государственных юристов, были завышены экс-президентом, чтобы получить лучшие условия финансирования.

Они просто не были очень важным элементом в процессе принятия банком решений, и мы объясним это во время этого судебного процесса по мере того, как будет проходить этот безумный процесс, – сказал Трамп на допросе у адвоката штата Нью-Йорк Кевина Уоллеса.

Он подверг критике судью Артура Энгорони и генерального прокурора Нью-Йорка Летицию Джеймс и заявил вне зала суда, что дело против него призвано было подорвать доверие к его кандидатуре в президенты на выборах 2024 года.

Это политическая война, как вы ее назвали, или политическое право, – сказал Трамп.

Он также обвинил правоохранительные органы в том, что они уделяли чрезмерное внимание его бизнесу после того, как он выиграл президентские выборы 2016 году и добавил, что уверен, что судья вынесет решение против него.

Дело о мошенничестве Трампа

9 августа 2022 года агенты ФБР обыскали имение Дональда Трампа и обнаружили 11 пакетов конфиденциальных документов. Позже министерство юстиции США заявило, что имеет доказательства того, что секретные документы были специально скрыты от ФБР, когда правоохранители пытались получить их в июне из имения бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Затем Трамп получил повестку в суд: он хранил пустую папку "Секретный вечерний брифинг", которую юристы не передали прокурорам во время обысков в его имении.

В этом году Федеральная прокуратура получила доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану. Вскоре после этого адвокатам бывшего президента сказали, что он признан объектом расследования по делу о секретных документах.

Накануне Федеральное большое жюри предъявило Трампу обвинение по семи эпизодам по делу о несанкционированном хранении около 100 секретных документов. А уже 9 июня министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт по Трампу по делу о секретных документах. Ему выдвинули 37 пунктов обвинения. Он может получить до 400 лет тюрьмы.

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