Трамп назвав кримінальні справи проти нього політично вмотивованими

Трамп розкритикував суддю Артура Енгороні та генпрокурора Нью-Йорка Летицію Джеймс і заявив поза залою суду, що справа проти нього покликана підірвати його кандидатуру в президенти на виборах 2024 року.

Трамп критикує судей

6 листопада експрезидент США Дональд Трамп заявив, що фінансові оцінки багатьох його об’єктів нерухомості були неточними, а справа проти нього політично вмотивована

Про це повідомляє Reuters.

У суді Трамп намагався звести до мінімуму важливість оцінок, які, за словами державних юристів, були завищеними експрезидентом, щоб отримати кращі умови фінансування.

Вони просто не були дуже важливим елементом у процесі прийняття банком рішень, і ми пояснимо це під час цього судового процесу, у міру того, як буде проходити цей божевільний процес, – сказав Трамп на допиті у адвоката штату Нью-Йорк Кевіна Воллеса. Поширити

Він розкритикував суддю Артура Енгороні та генерального прокурора Нью-Йорка Летицію Джеймс і заявив поза залою суду, що справа проти нього покликана підірвати його кандидатуру в президенти на виборах 2024 року.

Це політична війна, як ви б її назвали, або політичне право, – сказав Трамп. Поширити

Він також звинуватив правоохоронні органи в тому, що вони приділяли надмірну увагу його бізнесу після того, як він виграв президентські вибори 2016 року і додав, що впевнений, що суддя винесе рішення проти нього.

Справа про шахрайство Трампа

9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів. Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.

Згодом Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", яку юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.

Цьогоріч Федеральна прокуратура отримала доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа стосовно Ірану. Невдовзі після цього адвокатам колишнього президента сказали, що його визнано об'єктом розслідування у справі щодо секретних документів.

Напередодні Федеральне велике журі висунуло Трампу звинувачення за сімома епізодами у справі про несанкціоноване зберігання близько 100 секретних документів. А вже 9 червня міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт щодо Трампа у справі про секретні документи. Йому загалом висунули 37 пунктів обвинувачення. Він може отримати до 400 років ув'язнення.