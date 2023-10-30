У США почався судовий процес щодо дискваліфікації Трампа у президентських виборах

У штаті Колорадо розпочався судовий процес, який визначить, чи дискваліфіковувати експрезидента США Дональда Трампа на президентських виборах у 2024 році через його можливу причетність у штурмі Капітолія.

Трампа можуть дискваліфікувати на президентських виборах

Подібні позови на Трампа подали також правозахисні групи в Мічигані та Міннесоті.

Позов у ​​Колорадо має на меті заборонити включати Трампа до виборів відповідно до розділу 3 14-ї поправки до Конституції США, яка була прийнята після Громадянської війни.

Вона забороняє людям, які були причетні до повстання, займати федеральні посади.

Сам Трамп заперечує правопорушення під час атаки на Капітолій 6 січня 2021 року. Тоді натовп його прихильників, які хотіли перешкодити Конгресу підтвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах у листопаді 2020 року, штурмував Капітолій.

Виборча кампанія Трампа заявила, що «абсурдний» позов та інші подібні йому «розтягують закон до невпізнання».

Reuters пише, що навіть якщо позивачі переможуть, останнє слово залишиться за Верховним судом США, у якому домінує консервативна більшість 6-3, до складу якої входять троє призначених Трампом осіб.

Судові позови проти Трампа

Дональд Трамп вже має низку судових позовів проти себе.

Серед них процес щодо цивільного шахрайства у позові штату Нью-Йорк проти Трампа та його сімейної компанії, який триває вже четвертий тиждень.

Експрезидент не визнав себе винним за чотирма кримінальними обвинуваченнями, включаючи федеральні справи, пов’язані зі спробами скасувати результати виборів 2020 року, а також неправильного поводження з секретними урядовими документами.