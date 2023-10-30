В США начался судебный процесс по дисквалификации Трампа в президентских выборах

В штате Колорадо начался судебный процесс, который определит, дисквалифицировать ли экспрезидента США Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году из-за его возможной причастности к штурму Капитолия.

Трампа могут дисквалифицировать на президентских выборах

Подобные иски на Трампа подали правозащитные группы в Мичигане и Миннесоте.

Иск в Колорадо должен запретить включать Трампа до выборов в соответствии с разделом 3 14-й поправки к Конституции США, которая была принята после Гражданской войны.

Она запрещает людям, причастным к восстанию, занимать федеральные должности.

Сам Трамп отрицает правонарушение во время атаки на Капитолий 6 января 2021 года. Тогда толпа его сторонников, желающих помешать Конгрессу подтвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в ноябре 2020 года, штурмовал Капитолий.

Избирательная кампания Трампа заявила, что "абсурдный" иск и другие подобные ему "растягивают закон до неузнаваемости".

Reuters пишет, что даже если истцы победят, последнее слово останется за Верховным судом США, в котором доминирует консервативное большинство 6-3, в состав которого входят три назначенных Трампом лица.

Судебные иски против Трампа

У Дональда Трампа уже есть ряд судебных исков против себя.

Среди них процесс гражданского мошенничества в иске штата Нью-Йорк против Трампа и его семейной компании, который длится уже четвертую неделю.

Экс-президент не признал себя виновным по четырем уголовным обвинениям, включая федеральные дела, связанные с попытками отменить результаты выборов 2020 года, а также неправильного обращения с секретными правительственными документами.