Трамп рассказал австралийскому миллиардеру детали разговора с Зеленским – NYT

Трамп поделился инсайдерской информацией о своих телефонных разговорах с мировыми лидерами во время своего президентства.

Детали разговора Трампа с Владимиром Зеленским

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал австралийскому миллиардеру и члену клуба «Мар-а-Лаго» Энтони Пратту о своих частных разговорах с лидерами Украины Владимиром Зеленским и Ираке Бархамом Салихом.

The New York Times опубликовали частные записи Пратта, являющегося ключевым свидетелем по делу Трампа об обращении с секретными документами.

В записях Пратт говорит, что Трамп поделился инсайдерской информацией о своих телефонных разговорах с мировыми лидерами во время своего президентства.

Так, Трамп обсуждал с Праттом свой «печальный разговор» с президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре 2019 года, в котором Трамп якобы давил на Зеленского, чтобы тот помог ему победить на выборах 2020 года — например, публично начать «расследование коррупции» в отношении семьи Джо. Байден. Этот звонок лег в основу первого импичмента Трампа.

Тот телефонный звонок в Украину – это ничто по сравнению с тем, что я обычно делаю, – отмечал Трамп. Поделиться

Затем Пратт рассказал, как Трамп описал свой разговор с президентом Ирака Бархамом Салихом в декабре 2019 года. Тогда Трамп сказал: «Президент Ирака позвонил мне и сказал: «Вы только что сравняли с землей мой город». Я сказал ему: "И что ты собираешься с этим делать?".

Что известно об уголовных делах против Трампа

15 августа Трампу официально объявили четвертое уголовное обвинение – на этот раз о попытке изменить свое поражение на выборах в штате Джорджия.

По этому делу фигурируют еще 18 человек, в частности, его адвокаты Руди Джулиани и Джон Истмэн и тогдашний руководитель аппарата в Белом доме Марк Медоуз.

Трамп выдвинули обвинения по 13 пунктам, среди которых шесть – по сговору с несколькими соратниками по использованию фальшивых избирателей.

Всего Трамп выдвинул 37 пунктов обвинения. Он может получить до 400 лет тюрьмы.

В июле Дональд Трамп получил дополнительные обвинения в деле хранения секретных документов после завершения каденции в Белом доме.

2 августа Трамп третий раз за четыре месяца получил федеральное обвинение, на этот раз – по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года.