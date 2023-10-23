Трамп розповів австралійському мільярдеру деталі розмови з Зеленським — NYT

Трамп поділився інсайдерською інформацією про свої телефонні розмови зі світовими лідерами під час свого президентства.

Деталі розмови Трампа з Володимиром Зеленським

Колишній президент США Дональд Трамп розповів австралійському мільярдеру та члену клубу «Мар-а-Лаго» Ентоні Пратту про свої приватні розмови з лідерами України Володимиром Зеленським та Іраку Бархамом Саліхом.

The New York Times опублікували приватні записи Пратта, який є ключовим свідком у справі Трампа про поводження з секретними документами.

У записах Пратт каже, що Трамп поділився інсайдерською інформацією про свої телефонні розмови зі світовими лідерами під час свого президентства.

Так, Трамп обговорював із Праттом свою «сумновідому розмову» з президентом України Володимиром Зеленським у вересні 2019 року, в якій Трамп нібито тиснув на Зеленського, щоб той допоміг йому перемогти на виборах 2020 року — наприклад, публічно розпочати «розслідування корупції» щодо сімʼї Джо Байдена. Цей дзвінок ліг в основу першого імпічменту Трампа.

Той телефонний дзвінок до України — це ніщо в порівнянні з тим, що я зазвичай роблю, — зазначав Трамп. Поширити

Потім Пратт розповів, як Трамп описав свою розмову із президентом Іраку Бархамом Саліхом у грудні 2019 року. Тоді Трамп сказав: «Президент Іраку зателефонував мені і сказав: «Ви щойно зрівняли з землею моє місто». Я сказав йому: «І що ти збираєшся з цим робити?».

Що відомо про кримінальні справи проти Трампа

15 серпня Трампу офіційно оголосили четверте кримінальне звинувачення – цього разу щодо спроби змінити свою поразку на виборах у штаті Джорджія.

У цій справі фігурують ще 18 людей, зокрема, його адвокати Руді Джуліані та Джон Істмен і тодішній керівник апарату у Білому домі Марк Медоуз.

Трампу висунули звинувачення за 13 пунктами, серед яких шість – щодо змови з кількома соратниками щодо використання фальшивих виборців.

Загалом Трампу висунуто 37 пунктів обвинувачення. Він може отримати до 400 років ув’язнення.

У липні Дональд Трамп отримав додаткові звинувачення у справі щодо зберігання секретних документів після завершення каденції в Білому домі.

2 серпня Трамп втретє за чотири місяці отримав федеральне звинувачення, цього разу – у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.