Суд оштрафував Трампа за фото співробітниці суду у соцмережі

Нью-йоркський суддя оштрафував колишнього президента Дональда Трампа на 5 тис дол за порушення наказу не говорити про співробітників суду.

Трампа оштрафували за пости в соцмережі

Трамп опублікував у Truth Social фото співробітниці судді Енгорона. У дописі стверджувалося, що вона була "подругою" лідера більшості в Сенаті Чака Шумера, демократа від Нью-Йорка. Трамп опублікував фото, на якому вони обидва разом.

Публікація була видалена з Truth Social відразу після того, як суд видав відповідний ордер, але вона не була видалена з веб-сайту кампанії Трампа DonaldJTrump.com.

У суді Енгорон застеріг адвокатів колишнього президента за "кричуще порушення" і припустив, що порушення можуть призвести до "тюремного ув’язнення".

Що відомо про кримінальні справи проти Трампа

15 серпня Трампу офіційно оголосили четверте кримінальне звинувачення – цього разу щодо спроби змінити свою поразку на виборах у штаті Джорджія.

У цій справі фігурують ще 18 людей, зокрема, його адвокати Руді Джуліані та Джон Істмен і тодішній керівник апарату у Білому домі Марк Медоуз.

Трампу висунули звинувачення за 13 пунктами, серед яких шість – щодо змови з кількома соратниками щодо використання фальшивих виборців.

Загалом Трампу висунуто 37 пунктів обвинувачення. Він може отримати до 400 років ув’язнення.

У липні Дональд Трамп отримав додаткові звинувачення у справі щодо зберігання секретних документів після завершення каденції в Білому домі.

2 серпня Трамп втретє за чотири місяці отримав федеральне звинувачення, цього разу – у справі про спробу скасувати результати виборів президента 2020 року.