Суд оштрафовал Трампа за фото сотрудницы суда в соцсети
Категория
Мир
Дата публикации

Суд оштрафовал Трампа за фото сотрудницы суда в соцсети

Дональд Трамп
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Источник:  CNN

Нью-йоркский судья оштрафовал бывшего президента Дональда Трампа на 5 тыс долл за нарушение приказа не говорить о сотрудниках суда.

Трампа оштрафовали за посты в соцсети

Трамп опубликовал в Truth Social фото сотрудницы судьи Энгорона. В сообщении утверждалось, что она была "подругой" лидера большинства в Сенате Чака Шумера, демократа от Нью-Йорка. Трамп опубликовал фото, на котором они оба вместе.

Публикация была удалена из Truth Social сразу после того, как суд выдал соответствующий ордер, но она не была удалена с сайта кампании Трампа DonaldJTrump.com.

В суде Энгорон предостерег адвокатов бывшего президента за "вопиющее нарушение" и предположил, что нарушения могут привести к "тюремному заключению".

Что известно об уголовных делах против Трампа

15 августа Трампу официально объявили четвертое уголовное обвинение – на этот раз о попытке изменить свое поражение на выборах в штате Джорджия.

По этому делу фигурируют еще 18 человек, в частности, его адвокаты Руди Джулиани и Джон Истмэн и тогдашний руководитель аппарата в Белом доме Марк Медоуз.

Трамп выдвинули обвинения по 13 пунктам, среди которых шесть – по сговору с несколькими соратниками по использованию фальшивых избирателей.

Всего Трамп выдвинул 37 пунктов обвинения. Он может получить до 400 лет тюрьмы.

В июле Дональд Трамп получил дополнительные обвинения в деле хранения секретных документов после завершения каденции в Белом доме.

2 августа Трамп третий раз за четыре месяца получил федеральное обвинение, на этот раз – по делу о попытке отменить результаты выборов президента 2020 года.

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