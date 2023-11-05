Зеленський відповів на заяви Трампа щодо можливості миттєво зупинити війну в Україні

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви колишнього американського лідера Дональда Трампа щодо його бажання протягом доби зупинити розв'язану Росією війну проти України у разі повернення пост президента.

Що Зеленський відповів Трампу

Зеленський зазначив, що йому знадобиться близько 24 хвилин, щоб по’яснити експрезиденту США, чому його заяви нездійсненні.

Президент підкреслив, що нинішній американський лідер Джо Байден відвідував із візитом Україну і знає про речі, які можна зрозуміти, лише побачивши їх на власні очі.

Тому я запрошую президента Трампа. Якщо він зможе прибути сюди, то мені знадобиться 24 хвилини – не більше – аби пояснити, що він не зможе, розібратися з цією війною, що він не зможе принести мир через Путіна. Якщо тільки він (Трамп) не збирається передати нашу землю цій жахливій людині, Путіну, - підкреслив Зеленський. Поширити

Як Захід може допомогти Україні у війні

За словами президента, західні партнери наразі можуть дуже допомогти Україні за рахунок надання додаткових систем ППО, зброї та боєприпасів.

По-перше, з додатковими ППО, наші люди повернуться додому, економіка покращиться, наше ВВП збільшиться. Європейські країни, G7, США почали працювати з російськими активами, - зазначив Зеленський. Поширити

За словами Зеленського, якщо Україна буде мати навіть тільки проценти з російських активів - 300 млн доларів, то Київ зможе закрити половину діри в бюджеті.