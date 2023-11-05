Зеленський відповів на заяви Трампа щодо можливості миттєво зупинити війну в Україні

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви колишнього американського лідера Дональда Трампа щодо його бажання протягом доби зупинити розв'язану Росією війну проти України у разі повернення пост президента.
Що Зеленський відповів Трампу
Зеленський зазначив, що йому знадобиться близько 24 хвилин, щоб по’яснити експрезиденту США, чому його заяви нездійсненні.
Президент підкреслив, що нинішній американський лідер Джо Байден відвідував із візитом Україну і знає про речі, які можна зрозуміти, лише побачивши їх на власні очі.
Як Захід може допомогти Україні у війні
За словами президента, західні партнери наразі можуть дуже допомогти Україні за рахунок надання додаткових систем ППО, зброї та боєприпасів.
За словами Зеленського, якщо Україна буде мати навіть тільки проценти з російських активів - 300 млн доларів, то Київ зможе закрити половину діри в бюджеті.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-