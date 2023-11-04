Зеленський анонсував нові реформи для вступу України в Євросоюз

Президент Володимир Зеленський анонсував нові реформи для вступу України в Європейський союз.
Що треба для вступу України в Євросоюз
Зеленський додав, що зараз вже зрозуміло, які наступні кроки будуть зроблені Україною.
Вдалося зняти ключову перепону для старту переговорів про членство України в ЄС
За словами нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка, це рішення підтримали 276 народних обранців.
Варто звернути увагу на те, що абсолютно ніхто не проголосував проти.
Він також звертає увагу на те, що редакція документа відповідає міжнародним стандартам боротьби із відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.
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