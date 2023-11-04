Зеленський анонсував нові реформи для вступу України в Євросоюз

Сьогодні після зустрічі з (головою Єврокомісії, - ред.) Урсулою фон дер Ляйєн про частину з них я вже сказав: це і законопроєкт, який додає можливостей Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, і те, що десятки років тому потрібно було зробити, а саме законопроєкт про лобізм. Урегулюємо й інші необхідні питання, - заявив він.