Зеленський анонсував нові реформи для вступу України в Євросоюз
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Зеленський анонсував нові реформи для вступу України в Євросоюз

Володимир Зеленський
Зеленський анонсував нові реформи для вступу України в Євросоюз

Президент Володимир Зеленський анонсував нові реформи для вступу України в Європейський союз.

Що треба для вступу України в Євросоюз

Ми продовжуємо трансформацію нашої держави, для того, щоб бути готовими - реально - до повноправного вступу в Євросоюз, для того, щоб адаптувати всі наші інституції, всі наші стандарти до європейських правил, - заявив він.

Зеленський додав, що зараз вже зрозуміло, які наступні кроки будуть зроблені Україною.

Сьогодні після зустрічі з (головою Єврокомісії, - ред.) Урсулою фон дер Ляйєн про частину з них я вже сказав: це і законопроєкт, який додає можливостей Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, і те, що десятки років тому потрібно було зробити, а саме законопроєкт про лобізм. Урегулюємо й інші необхідні питання, - заявив він.

Вдалося зняти ключову перепону для старту переговорів про членство України в ЄС

За словами нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка, це рішення підтримали 276 народних обранців.

Варто звернути увагу на те, що абсолютно ніхто не проголосував проти.

Головна новація: замість трьох років після посади топпосадовці (PEP) фактично матимуть довічний статус PEP. Але водночас законопроєкт посилює відповідальність СПФ (суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг, – пояснив Ярослав Железняк.

Він також звертає увагу на те, що редакція документа відповідає міжнародним стандартам боротьби із відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT, що буде зараховано як виконання вимог МВФ.

Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС, – наголосив депутат.

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