Politico дізналося про конфлікт у Євросоюзі через Ізраїль
Категорія
Політика
Дата публікації

Politico дізналося про конфлікт у Євросоюзі через Ізраїль

Урсула фон дер Ляєн
Джерело:  Politico

Згідно з даними видання Politico, сотні працівників Єврокомісії жорстко критикують "проізраїльську" позицію глави ЄК Урсули фон дер Ляєн.

Що відомо про конфлікт всередині ЄС

Як вдалося дізнатися журналістам, приблизно 800 співробітників структур Євросоюзу і всередині ЄС, і за кордоном підписали відкритого листа, в якому не приховували свого розчарування позицією очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо війни ХАМАС з Ізраїлем.

Ми стурбовані безумовною підтримкою з боку Комісії, яку ви представляєте, однієї з двох сторін. Ця підтримка виражається в неконтрольованій формі.

До прикладу, європейські політики почали скаржитися на те, що будівлі ЄК прикрашають стягами Ізраїлю.

Варто звернути увагу на те, що співробітниками Єврокомісії є понад 30 тисяч людей.

Враховуючи цей факт, можна припустити, що обурення 800 працівників наразі не варто вважати вкрай масштабною проблемою для Урсули фон дер Ляєн.

Є й ті, хто підтримує позицію очільниці ЄК

За словами керівника профспілки "Оновлення і демократія" Крістіано Себастьяні, який, до слова, є представником інтересів працівників ЄС, він не підтримав відкритого листа.

"Я з повною повагою ставлюся до їхніх зусиль, вони вірили, що роблять щось корисне… (Але. – ред.) разом із колегами, які звернулися до мене по пояснення, я вважаю його (листа. – ред.) досить незбалансованим і орієнтованим в і без того складному контексті, – поділився своєю думкою з цього приводу Себастьяні.

Що важливо розуміти, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн й раніше стикалася з критикою на свою адресу саме через те, що публічно та гучно підтримувала Ізраїль у його війні з терористами ХАМАС.

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