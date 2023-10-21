Politico дізналося про конфлікт у Євросоюзі через Ізраїль

Згідно з даними видання Politico, сотні працівників Єврокомісії жорстко критикують "проізраїльську" позицію глави ЄК Урсули фон дер Ляєн.
Що відомо про конфлікт всередині ЄС
Як вдалося дізнатися журналістам, приблизно 800 співробітників структур Євросоюзу і всередині ЄС, і за кордоном підписали відкритого листа, в якому не приховували свого розчарування позицією очільниці Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо війни ХАМАС з Ізраїлем.
До прикладу, європейські політики почали скаржитися на те, що будівлі ЄК прикрашають стягами Ізраїлю.
Варто звернути увагу на те, що співробітниками Єврокомісії є понад 30 тисяч людей.
Враховуючи цей факт, можна припустити, що обурення 800 працівників наразі не варто вважати вкрай масштабною проблемою для Урсули фон дер Ляєн.
Є й ті, хто підтримує позицію очільниці ЄК
За словами керівника профспілки "Оновлення і демократія" Крістіано Себастьяні, який, до слова, є представником інтересів працівників ЄС, він не підтримав відкритого листа.
Що важливо розуміти, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн й раніше стикалася з критикою на свою адресу саме через те, що публічно та гучно підтримувала Ізраїль у його війні з терористами ХАМАС.
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