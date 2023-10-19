"Залізний купол" може не захистити Ізраїль у разі масштабної війни — Bloomberg

Ефективна ізраїльска система ПРО “Залізний купол” може виявитись нездатною відбивати масовані ракетні атаки ворога у разі масштабної війни.

Що відомо про ризики для ПРО Залізний Купол

За інформацією журналістів видання із посиланням на аналітиків, система взаємопов'язаних радарів і мобільних ракетних батарей, яку підтримують США, призначена для нейтралізації ракет та снарядів РСЗВ, якими терористи палестинського угруповання ХАМАС з сектора Гази намагаються вразити територію Ізраїля, або відбити ракетні атаки терористичного ліванського угруповання “Хезболла”.

Однак в умовах масштабної ракетної атаки система “Залізний купол” може опинитись у стані перевантаження.

У якому разі Залізний купол може підвести Ізраїль

Зокрема, за словами директора сучасної військової академії США Патріка Саллівана, протягом перших 20 хвилин несподіванного нападу на Ізраїль 7 жовтня терористи ХАМАС випустили по території Ізраїля не менше 3 тис ракет.

Тепер американські офіційні особи стурбовані можливістю того, що підтримувана Іраном ліванська "Хезболла" обстрілює ізраїльські міста високоточними ракетами, в той час як військові країни зайняті веденням міських бойових дій в густонаселеному секторі Газа.

Навіть невелике зниження рівня перехоплення "Залізного купола" приблизно до 80% означатиме, що набагато більше ракет пролетять повз, якщо ХАМАС або інші організації почнуть ще один раунд інтенсивних атак.

З огляду на те, що в розпорядженні "Хезболли" знаходиться близько 100 тис ракет і реактивних снарядів, такий переважний наступ і зниження ефективності "Залізного купола" розглядаються офіційними особами на Близькому Сході і за його межами як правдоподібні.