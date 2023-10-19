"Железный купол" может не защитить Израиль в случае масштабной войны - Bloomberg

Эффективная израильская система ПРО "Железный купол" может оказаться неспособной отражать массированные ракетные атаки врага в случае масштабной войны.

Что известно о рисках для ПРО Железный Купол

По информации журналистов издания со ссылкой на аналитиков, система взаимосвязанных радаров и мобильных ракетных батарей, поддерживаемая США, предназначена для нейтрализации ракет и снарядов РСЗО, которыми террористы палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа пытаются поразить территорию Израиля или отразить группировка "Хезболла".

Однако в условиях масштабной ракетной атаки система "Железный купол" может оказаться в состоянии перегрузки.

В каком случае Железный купол может подвести Израиль

В частности, по словам директора современной военной академии США Патрика Салливана, в течение первых 20 минут неожиданного нападения на Израиль 7 октября террористы ХАМАС выпустили по территории Израиля не менее 3 тыс. ракет.

Теперь американские официальные лица озабочены возможностью того, что поддерживаемая Ираном ливанская "Хезболла" обстреливает израильские города высокоточными ракетами, в то время как военные страны заняты ведением городских боевых действий в густонаселенном секторе Газа.

Даже небольшое снижение уровня перехвата "Железного купола" примерно до 80% будет означать, что гораздо больше ракет пролетят мимо, если ХАМАС или другие организации начнут еще один раунд интенсивных атак.

Учитывая, что в распоряжении "Хезболлы" находится около 100 тыс. ракет и реактивных снарядов, такое преимущественное наступление и снижение эффективности "Железного купола" рассматриваются официальными лицами на Ближнем Востоке и за его пределами как правдоподобные.